Ömer Üründül

Belözoğlu ile hırs ve mücadele geri döndü

F.Bahçe, zorlu Çorum deplasmanında farklı bir skor ile 3 puanı elde etti. Takımın geneline baktığım zaman futbolcular; hırslıydı, mücadeleciydi. Ama bu büyük farkı getiren başka etkenler vardı… Birincisi gollerden ilk dördünün mükemmel oluşu. Beşincinin de çok iyi bir organize atak sonucu gelmesiydi… İrfan Can ve Greenwood başarılı performansları ve birbirinden güzel golleri ile öne çıktılar. Emre Belözoğlu'nun Kante yerine ilk 11'de tercih ettiği İsmail, yine çok başarılıydı. Tabii tek olumsuz görüntü Lukaku'daydı. Zamanın büyük santrforu ne yazık ki biraz olsun güçlenemiyor. Vedat Muriç girdikten sonra F.Bahçe'nin şu an için gerçek santrforu olduğunu bir kere daha belgeledi. Emre Belözoğlu ikinci yarıda iki farklı skor avantajı varken rakibin baskısı ile sıkıntıya giren oyunda fazla beklemeden iki doğru değişikliğe gitti. Tabii bir şans da günün başarılı ismi İrfan Can'ın çıkmadan az önce ikinci golü atmasıydı. Gelelim Emre Belözoğlu'nun üstünde durması gerekenlere... İlk yarı berabere giderken rakibin çok net pozisyonunu Ederson kurtardı. Ardından yine ilk devrede iki duran topta Çorum'un stoperi Smolcic, çok net iki kafa vuruşunda çerçeveyi bulamadı. İkinci yarıda da Çorum'un kritik atakları ve yarım pozisyonlar var.. Bunların üzerinde durulmalı. Bir bakıma bu netice Belözoğlu'na da moral oldu. Hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy, Diomande'ye gösterdiği yanlış sarı kart dışında başarılı maç yönetti.