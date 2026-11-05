Ömer Üründül

Kuyt doğruyu yaptı

Fenerbahçe dün gece müthiş bir takım ruhuyla mücadele ederek çok büyük bir iş başardı. İlk yarıda skor dezavantajına düşene kadar kontrol rakipteydi. Fenerbahçe de alanları iyi kapatıyordu, sonra konuk ekibin golü geldi. Hemen ardından da beraberlik yakalandı. Bu golün moraliyle devre sonuna kadar her şey Fenerbahçe'nin lehine gelişti. Tehlikeli ataklar vardı, çok net bir pozisyonda da herkes ağlara bakarken top direkten döndü. İkinci yarıya yine Liverpool oyunu domine ederek başladı. Fenerbahçe de yine disiplinli oyununa devam ediyordu. Sonra İraola 3 ideal forvetini birden sahaya sürdü. İki dakika sonra da biri asist yaptı, biri golü attı. Bundan sonra artık iş çok zordu. Ama sol tarafın gizli golcüsü Archie Brown, arka direkte ele geçirdiği şans topunu iyi değerlendirdi, skora denge geldi. Ondan sonra da Vedat Muriqi 3 kişinin arasından müthiş bir kafa golüne imza attı. Sonra takım halinde direnç gösterdiler ve de büyük bir zaferle 90 dakikayı noktaladılar. Takım olarak herkes yapabileceğinin en iyisini yapmaya çalıştı. Bana göre sahanın yıldızları İsmail ve Kante'ydi. Gelelim Kuyt'a… Takım tertibinde doğru bir tercih yaptı. Yeri geldikçe vurguluyorum, F.Bahçe'nin eldeki kadrosunda bilhassa zorluk derecesi yüksek maçlarda Guendouzi ve Kante'nin yanında mutlaka İsmail oynamalı. İşte Kuyt bunu gerçekleştirdi. Sonraki hamleleri de yerindeydi. Tabii ki bu galibiyet belki de dün akşam ters bir neticeyle ümitlerin kaybolacağı ilk 24 için büyük bir şans doğdu.