Ömer Üründül

Bu 11’le olmaz!

Dün geceki maçı seyretmeyenler skora bakıp çok zorlu bir derbi olduğunu düşünürler… Ancak hiç de öyle değildi. Son 10 dakikaya kadar Galatasaray'ın domine ettiği, sayısız fırsatlar kaçırdığı, kaleci Ederson'un kurtarışlarıyla etken olduğu bir maç oldu. G.Saray takım halinde çok iyi oynadı. Ama bir kişiyi ayrı tutuyorum o da Batrakov… Gerçekten bu oyuncu G.Saray'a ilaç gibi geldi. Her şey yolunda giderken Okan Buruk'un yaptığı garip değişiklikler, son dakikalarda sıkıntılara neden oldu. Bilhassa Batrakov'u neden çıkardığını anlamak mümkün değil. Ama G.Saray sonuçta çok önemli bir üç puanın daha sahibi oldu. Tabii ki bu başarının da mimarı Okan Buruk. Gelelim F.Bahçe cephesine; G.Saray'ın takım halinde çok iyi oynadığını söylememin nedenlerinden bir numarası F.Bahçe'nin çok kötü futboluydu. Zaten sahaya çıkan 11'in bu maçın altından kalkması tesadüfe bağlı olurdu. İrfan Can, Lukaku, Greenwood ve Levent fizik açıdan günümüz futboluna ters kutup teşkil ediyorlar. Bunların hepsini bir arada oynatırsan o zaman sahada mahkum olursun. Ayrıca Brown'u çakma stoper yapmak da son derece yanlıştı. Öyleyse niye Oppong transfer edildi? Üstelik Brown sol bek oynadığında Oğuz'la aralarında çok iyi bir uyum var. Sonra Brown sol beke geçti, bu kez Oğuz sağ açığa alındı. Dün gece Fenerbahçe için tek güzel an, İrfan Can'ın attığı jeneriklik goldü. Maç bitimindeki olaylar da gerçekten iki takım adına da son derece çirkindi.