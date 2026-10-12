Ömer Üründül

Ders alınacak maç

Dün gece Tüpraş Stadı'nda futbol kalitesi düşük ama korakor fizik mücadeleye sahne olan bir maç izledik. Beşiktaş, 90 dakika boyunca oldukça zorlandı. Orkun'un güzel golünden sonra oyunun rahat gideceği görüşü belki hakimdi. Ancak hatalı bir duran top golüyle skora denge geldi. Çok kısa süre sonra da penaltıdan Beşiktaş yeniden öne geçti. İkinci yarı , Beşiktaş ilk devreye oranla zorlanmaya başladı. Bir pozisyon dışında üçüncü golü bulacak üretkenlik sağlanamadı. Çok ciddi bir-iki de tehlike atlatıldı ama sonuç olarak çok önemli 3 puan kazanıldı. Gelelim genel gözlemlerime; Salih; milli maçlar yorgunuydu… Kaptan Orkun; sakatlığı nedeniyle alışılmış dinamizminden uzaktı. Miretti; kaliteli bir oyuncu ama defansif yönü zayıf. Trossard da formsuz. Bana göre İlhan'ın asıl faydalı olduğu yer sol taraf. Tablo böyle olunca geri dörtlüde çok zorlandı ve zaman zaman ciddi yerleşim hataları yaptılar. Aslında bu maç İtaliano'nun ders çıkarması gereken bir karşılaşma. Çünkü önünde Hoffenheim ve Trabzonspor maçları var. Bilhassa defans bloğunda her zaman iyi oynayan iki bek de stoperler de iyi değildi. Bu yüzden Avrupa Ligi mücadelesine çok dikkat edilmesi gerekir. Bana göre Olaitan'a Beşiktaş'ın şu anda çok ihtiyacı var.

Dün sahanın iki takım açısından da en iyi oyuncusu Berkan Kutlu'ydu. Selçuk İnan'ı önemli bir noktada takımının genel görüntüsüyle kutlamak istiyorum. Elindeki kısıtlı malzemeyle günümüz futbolunun istediği atletik futbol oynatıyor.