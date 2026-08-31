Ömer Üründül

Oğuz büyük kazanç

Lyon dönüşü zor deplasmanı Fenerbahçe hasarsız atlattı. İlk 45 dakika mükemmele yakın bir futbol sergilediler. 3'üncü dakikadaki Vedat'ın golünden sonra ciddi bir pozisyon zenginliği vardı. Kaçanları göz önüne alırsak devre çok farklı skorla biterdi. İkinci gol gelmeyince yorgunluğu da göz önüne alırsak zor bir ikinci yarı olabilirdi. Ama devrenin hemen başında Oğuz'un attığı golle takım tamamen rahatladı. Ondan sonra oyunu geride kabul edip aktif dinlenmeye ve alan daraltan savunma kurgusuyla istedikleri gibi idare ettiler. Sadece 1 pozisyon verildi. O da tesadüf sonucuydu. Gelelim genel gözlemlerime; şu anda en büyük transfer kazancı Oğuz Aydın! Kendini çok iyi hazırlamış. Bir defa top saklama özelliği olan kanat forvet olması ve futbolu bilerek oynaması en önemli avantajı. Onun bu başarısı sayesinde Brown da önemli bindirmeler yapma imkânı buluyor.

Kante ve Guendouzi alışılmış performanslarını yine hatasız sergilediler. Takımın en vurdumduymaz ismi Greenwood'du. İsmail Kartal doğru bir zamanda onu oyundan aldı. Vedat Muriqi yalnız golcülüğü değil diğer özellikleriyle takıma büyük katkı veriyor. Lukaku'nun zamana ihtiyacı var. Ama çok önemli bir santrfor olduğunu unutmayalım.

Dün gecenin bana göre en önemli olayı İrfan Can'ın 10 numara pozisyonunda Talisca ve Asensio'dan çok daha faydalı olmasıydı.