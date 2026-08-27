Ömer Üründül

Takım oynadı zafere ulaştı

Fenerbahçe dün gece deplasmanda tarihi bir galibiyet alarak 18 yıllık hasreti giderdi. İlk yarı taktik olarak ve oyunun kontrolü olarak her şey Fenerbahçe'nin lehineydi. Rakibe etkili atak ve hücum şansı vermediler. Gecenin en başarılı isimlerinden Oğuz Aydın ve arkadanyine çok iyi oynayan Brown'ın destekleriyle sol kulvar çok iyi çalıştı. Üst üste iki gol geldi. Bu çok büyük bir avantajdı. Zaten rakip de kendini bir türlü toparlayamıyordu. İkinci devre çok kritikti. Fenerbahçe yine dengeli başladı. Bilhassa Oğuz'la da çok net bir üçüncü gol fırsatı kaçtı. Sonrasında Lyon'un golü geldi. İki farklı öndeyken bilhassa zorlu deplasmanlarda bir gol yemek rakibi ateşliyor, seni de zora sokuyor. Neyse ki onların ağlara giden bir vuruşu kıl payı auta takıldı. Sonrada hakemin hatasıyla attıkları gol VAR'dandöndü. Bu maçtaki en büyük şans bana göre uzatma bölümünde rakibin maçın en net pozisyonunu kaçırmasıydı. Şimdi gelelim genel gözlemlerime; Oğuz'unen büyük özelliği top tutabilen birkanat forveti olması. İşte Kerem Aktürkoğlu'nun en büyük eksikliği burada. Vedat Muriqi tam hazır olmamasına rağmen müthiş bir mücadele sergiledi. Kritik golün dışında da oynadığı sürede hep oyunun içinde vardı. Kante ve Guendouzi alışılmış biçimde iyi görev yaptılar. Bana göre İsmail Kartal'ın devre arasında İsmail Yüksek- Talisca değişikliğini yapması gerekirdi. Birönemli konu da herzaman vurguluyorum,bir takım hiçbir zamanbir futbolcuya endeksliolmaz. İşte herkesin göklere çıkardığı Asensio oynamadı ama takım oynadı ve zafere ulaştı.