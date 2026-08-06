Ömer Üründül

En büyük kazanç Aktürkoğlu!

Fenerbahçe, Kadıköy'de Sturm Graz karşısında rövanş için avantajlı bir skor elde etti. İlk 20 dakikada çok tempolu bir futbol sergilediler. Talisca ile erken skor avantajı yakalandı. Devre ortasından sonra yüksek tempoda düşüş başladı. Buna rağmen rakibe de tehlikeli atak şansı verilmiyordu. Taktik açıdan geride genişlik bırakmamak doğru bir tercihti. Devre sonunda Greenwood'un mükemmel golüyle fark ikiye çıktı. İkinci yarı tahmin ettiğim gibi geçti. Fenerbahçe, fizik olarak oyundan düştü. İlk yarı top yapamayan Graz'ın zaman zaman oyunu kontrolü ettiğini, bazı tehlikeli atak girişimleri geliştirildiğini gördük. Sonra İsmail Kartal'dan hamleler geldi. İkinci yarıdaki kopuk futbolda rakip risk aldığı için Fenerbahçe'nin seyrek ataklarında da üçüncü golün de gelebileceği 2-3 pozisyon gelişti. Hele hele uzatma bölümünde kaçan fırsat çok netti. Sonuçta 2 farklı skorla maç noktalandı. Fenerbahçe'nin ikinci yarıda fiziksel açıdan düşmesi normal. Bu kadro yapısının tempoda devamlılık sağlaması mümkün değil. Guendouzi ve Kante ağır yükü başarıyla taşıdılar. Skriniar son derece diriydi, yanındaki Ake'nin de işi biliyor olmasının Skriniar'ı daha da rahatlattığı gerçek. Greenwood gerçekten çok kaliteli bir kanat forveti. Futbolu biliyor, az top kaybediyor, golü de mükemmeldi ama daha hazır değil. Dün gecenin en büyük kazancı Kerem'in performansıydı. Müthiş koştu, en önemlisi de takım savunmasına verdiği üst düzey katkıydı.