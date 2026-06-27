Buradan ders çıkarıp önümüze bakacağız

Bu maçta hiç olmazsa prestijimizi kurtardık. Tabii ki bu galibiyet, hem ilk 2 maçta aldığımız kötü sonuçları hem de Dünya Kupası'nda grup sonuncusu olarak turnuvaya veda ettiğimiz gerçeğini silmez…İddiasız maç, korakor mücadeleye sahne oldu. Karşılıklı ataklar vardı. Yine oyun başı kâbusu yaşadık. İlk 3 dakikada 2 pozisyon üst üste verip 3 pozisyonda golü yedik. Kısa süreli bir şoktan sonra, toparlanma süreci yaşadık. Arda'nın güzel golüyle skora denge getirdik. Daha sonra da Orkun ile öne geçtik. Bu golün yapılışı gerçekten mükemmeldi (FIFA golü Barış Alper'e yazdı). Daha sonra devreyi bitirdik… İkinci devrenin başı yine çok kısa sürede golü yedik. Ondan sonra sıkıntılı bir 20 dakika geçirdik. Ardından tekrar oyuna denge geldi. Montella uzun süre oyuncu değiştirmedi. Sonrasında yaptığı değişiklikler ise benim mantığımla bağdaşmadı. Ama sonuçta son saniyede Kaan'ın golüyle galibiyete ulaştık. Bu Dünya Kupası'ndan mutlaka gerekli dersleri çıkarmalıyız. Öncelikle ben ligimizde ve takımlarımızın Avrupa maçlarında zaman zaman yeri geldikçe vurguluyorum, dünya futbolu atletizme dönmüş durumda. Onun için kesinlikle fizik ve kondisyon olarak güçlü olacaksın ve bunda devamlılık sağlayacaksın. Bir diğer önemli eksiğimiz de kolay pozisyon vermemiz. Bu da günümüz futbolunda handikap teşkil ediyor. Bunlar üzerinde çalışmamız gerekiyor. Ayrıca kalemize gelen duran toplarda her zaman tehlike yaşamamız da ayrı bir sorun. Son maçta en çok Salih ve Ozan'ı beğendim.