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ÖMER ÜRÜNDÜL
Jhon Duran değil En-Nesyri olmalı

Jhon Duran değil En-Nesyri olmalı

06.08.2025, Çarşamba
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi yolunda ilk önemli sınavına çıkıyor. Sadece Fenerbahçe için değil Avrupa kulvarında mücadele veren tüm takımlarımızla ilgili görüşüm net; karşımızda vasat rakipler de olsa sistem açısından bizden öndeler. Ayrıca fizik açıdan da her zaman bizim takımlarımıza fark atıyorlar. Çünkü bizim ligimizin kalitesi Avrupa kulvarında zıt kutup teşkil ediyor. Bizim mücadele gücümüz, Avrupa'nın uzağında. Feyenoord, sistemi oturmuş bir takım… Onlarda teknik direktörün kim olduğu pek fark etmiyor. Çünkü oturmuş sisteme kimi getirseniz oyun aynı şekilde devam ediyor. Robin van Persie'nin geçmiş yıllardan Fenerbahçe'yi çok iyi tanıyor olması önemli değil. Bu maçta bütün iş Jose Mourinho'ya düşüyor. Kontrollü bir anlayış, doğru takım tertibi önemli. Öncelik oyunu tutmak olmalı ve iyi bir neticeyle İstanbul'a dönmek hedeflenmeli. İki ayaklı maçlarda deplasmanda alınacak skor çok daha büyük önem taşıyor. Yenilere göz atacak olursak; Skriniar zaten bu takımın içindeydi. Hazırlık sürecinde yoktu ama arkadaşlarına yabancı değil. Archie Brown güçlü ve atletik bir oyuncu. Günümüz futboluna uygun. Keza santrfor Jhon Duran da genç ve fizik açıdan güçlü bir oyuncu. Ancak uyum için en zor görev yeri santrfordur. Portekizli hocanın yerinde ben olsam En-Nesyri'yi tercih ederim. Bana göre Fenerbahçe'nin bu sene yaptığı en iyi transfer Semedo. Kendisini çok izledim ve iyi tanıyorum. Güçlü bir oyuncu, büyük katkı verecektir ancak yeni geldiği için ben olsam bu maçta 11'de tercih etmezdim.
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