ÖMER ÜRÜNDÜL

Takımın temel direği Torreira

Galatasaray, dün gece tempoyu yükseltmeden kontrollü bir oyunla rahat bir farklı galibiyetle hedefe iyice yaklaştı. Skoru garantiledikleri ana kadar oyunu domine etseler de pozisyon zenginliği yaşamadılar. Zaten ilk iki gol kornerden geldi. Üçüncü gol de Osimhen'in kendi kalitesiyle oluştu. Sonra Okan Buruk, sahaya Morata'yı aldı. O da tamamen disiplinden kopan Eyüp karşısında iki kaliteli gole imza atarak işi noktaladı. Galatasaray'da Osimhen'in çok önemli bir santrfor olduğu herkesçe bilinen bir gerçek. Ama bana göre takımın temel direği Torreira. Bir futbolcu ancak bu kadar fayda sağlar. İki kişilik pres yapıyor. En önemli özelliği hiç pas hatası yapmıyor. Kazandığı her topu garantili arkadaşlarına ulaştırıyor. Bir de üstelik çok ilginç goller atıyor. Ben takımın en önemli hücumdaki lokomotiflerinden birinin de Barış Alper olduğu görüşündeyim. Çünkü o kuvvetli dribblinglerle bilhassa bizim ligimizde çok etkili oluyor. Sanchez de gerçekten sert ve sağlam bir oyuncu. Dün bazı pas hatası yapsa da Thiam'ı fizik farkıyla sindirdi. Arda Turan, kapasitesi çok sınırlı kadroyla bu sezon çok iyi iş başardı. Yalnız dünkü maç için söylemiyorum. Emre Mor önemli bir kanat forvet. Gerçek yerinde faydalanmak yerine neden orta sahada oynatıyor? Ben hakem Çağdaş Altay'ı sakin ve doğru kararıyla çok beğendim.

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