ÖMER ÜRÜNDÜL

Ağır çekim bir galibiyet aldı!

Mourinho'yu anlamam gerçekten mümkün değil. Kümede kalma mücadelesi veren bir takım ile deplasmanda oynuyorsun, sahaya çıkan ilk 11'de fiziksel sıkıntıları olan 3 oyuncu bir arada! Tadic, Dzeko ve Talisca… İlk yarıya bakıyorum, önce Livakovic'ten müthiş bir kurtarış geliyor. F.Bahçe ağır çekim kapalı savunmaya hücum ediyor, 42. dakikaya kadar bir tane yarım pozisyon var. Buna karşılık 2-3 kere Sivas'ın tehditkar atakları gündemde. Sonra Talisca'dan mükemmel bir frikik golü geliyor, takım soyunma odasına morali ve önde gidiyor. İkinci devre başında fark ikiye çıkıyor . Gelelim ondan sonrasına… F.Bahçe rahatladı diyoruz ama Efkan'ın, Talisca'nın mükemmel frikiğinden daha müthiş golü oyunun zorluk derecesini yükseltti. Daha da çok süre vardı.. İşte burada Mourinho'nun yapması gereken acilen iki oyuncu değişikliğiydi. Bunu yapmadığı gibi 80. dakikaya kadar bekledi. Eğer o arada F.Bahçe beraberlik golünü yemediyse bu şanstır. Artık nefes alamaz hale gelen Dzeko'nun yerine giren En-Nesyri kısa sürede rakibi bir kişi eksik bıraktırttı. Mourinho'ya sormak istiyorum; Kostic niye hiç yok? Oğuz-En Nesyri niye son 10 dakikada giriyor? İrfan Can neden hiç belli bir bölüm olsa da düşünülmüyor? Dün gece fizik açıdan eleştirdiğim iki kişi 3 gol attı. Ama bu her şey doğru yapıldı demek değildir! Bana göre Mourinho'nun bu anlayışı ile F.Bahçe'nin son 7 maçta hiçbir tane garantisi yok. Nedeni de şu; dünya futbolu atletizme dönmüş, Mourinho ise kadro tercihleri ile ağır çekim oynatıyor. Yasin Kol maçın adamıydı. Müthiş maç yönetti.

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