ÖMER ÜRÜNDÜL

Ateşle oynadı

Galatasaray deplasman derbisinde hem önemli bir üç puan hem de namağlup ünvanını kaybetti. Maça Beşiktaş hızlı başladı, Galatasaray önce dengeledi, sonra kontrolü ele alır gibi oldu ve 23. dakikada Rafa Silva, hem gayreti hem kalitesiyle çok güzel bir gole imza attı. Sonra Galatasaray 10 kişi kaldı. Skor üstünlüğüne sahip Beşiktaş için bu durum çok önemli bir avantaj oldu. Ancak devre sonunda sahneye Torreira çıktı. Kendisinden alışmadığımız uzak menzilli mükemmel bir gole imza attı. Benim beklentim ikinci yarıda Okan Buruk'un hamleler yapmasıydı. Ama o her zaman şansına güvenip, ateşle oynamayı seviyor. Skora denge getirmişsin, rakip sahada derbi oynuyorsun, böyle bir pozisyonda çift santrforla oyuna devam edilir mi? Üstelik de yaşadığı sakatlık nedeniyle Yunus Akgün'ün de fizik durumu hiç iyi değilken. Beşiktaş bu şartlarda yoğun bir baskı kurdu. Ama onlar da telaş yüzünden basiti zorlaştırıyorlardı. Sonunda bir şans golüyle skor avantajı sağladılar. 90 dakikanın sonuna kadar mücadelelerini disiplin içinde sürdürdüler. Ancak risk alan eksik Galatasaray karşısında geniş alanlarda pozisyon üretecek hiçbir olumlu varyasyon yapamadılar. Ama önemli bir galibiyet aldılar. Uzun süren sakatlıktan çıkan Paulista'yı iyi gördüm. Gedson alışılmış performansının altındaydı ama galibiyeti getiren golü attı. Solskjaer'in en büyük doğrusu, bitik yıldız santrforu İmmobile'yi oynatmamasıydı. Galatasaray'da Barış Alper iyi niyetiyle çalıştı. Takımın en iyisi Eren'di.

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