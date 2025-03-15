ÖMER ÜRÜNDÜL

Takımın omurgası çok kuvvetli

Galatasaray, ilk yarım saat oyunu domine edemedi, ataklar kopuk kopuktu. Bu bölümde ayrıca iki de ciddi kale önü tehlikesi yaşadılar. Ama 30. dakikada Antalyaspor tuzağa düştü. Galatasaray iyi oynamasa da bilhassa kendi sahasında etkili ön alan baskısı var. Bu dakikada Antalya geriden ince paslarla çıkmayı düşününce basit top kaybından G.Saray öne geçti. 30 ile 60. dakika arası Antalyaspor takım halinde oyundan yok oldu. Galatasaray da kısa aralıklarla farkı 4'e çıkardı. Sonrasında rahatlayan sarı-kırmızılılar doğal olarak rölanti anlayışa geçtiler. Okan Buruk da önündeki 3 kritik maçı düşünerek bazı kilit oyuncular da içinde olmak üzere değişikliklere gitti. Bu şekilde de güle oynaya maçın sonunu getirip 3 puanı hanelerine yazdılar. Gelelim genel gözlemlerime; Osimhen gerçekten büyük karakter. Avrupa'da tanınan çok önemli bir santrfor olmasına rağmen işini bütün içtenlikle yapıyor, arkadaşlarına örnek oluyor. Böyle hırslı bir oyuncunun penaltıyı Morata'ya bırakması da takdir edilecek bir olaydı. Barış Alper yine dinamik ve faydalıydı. G.Saray için önemli bir oyuncu olan Yunus Akgün bir sakatlık geçirdi ama fizik olarak bu kadar düşüş göstermemesi gerekirdi. Galatasaray'ın öncelikle omurgası çok kuvvetli. Muslera'ya dün pek iş düşmedi ama Sanchez, Torreira ve Osimhen gerçek bir güç gösterisi oluşturuyorlar. Eren ve Frankowski de çok ön plana çıkmasalar da basit oynuyorlar ve devamlılıkları var. İlerleyen haftalarda daha iyi olacakları kanaatindeyim.

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