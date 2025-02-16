ÖMER ÜRÜNDÜL

Sadece gol yetmez!

Beşiktaş, maça ön alan baskısı ile tempolu başladı. Oyunu sürekli karşı alana yıktılar. Fakat hiç ummadıkları bir anda Rafa Silva'nın büyük hatasıyla skor dezavantajına düştüler. Bu şok gol, Beşiktaş'ı biraz durağan hale getirdi. Bunda en önemli etken de Trabzonspor'un direncinin artmasıydı. Yine topa sahip olan Beşiktaş'tı. Ama devrenin sonlarına doğru Cham, Trabzon adına çok net ikinci golü kaçırdı. Beşiktaş, ikinci devreye ilk yarının başı gibi önde baskı ile başladı. Tempoyu daha artırınca Trabzon kendi sahasına hapsoldu. Beşiktaş'ın bu baskısını kıracak pas alışverişleri hücuma çıkışları yapılamayınca Rafa Silva'nın usta golüyle önce skora denge geldi. Sonra da Beşiktaş bir şans golüyle öne geçti. Beklendiği gibi 10 dakika Trabzon bastırdı. Gol de atabilirlerdi. Ama sonuçta Beşiktaş 3 puanı kazandı. Solskjaer bana göre Beşiktaş'a çok faydalı olacak. Takımın sahada bir kimliği vardı. Chamberlain'in çok iyi futbolcu olduğunu biliyor. Ve onu ufak ufak kazanmaya çalışıyor. Joao Mario'yu ilk defa Benfica'daki performansında gözlemledim. Bana göre dün yine Gedson, her zamanki gibi dinamoydu. Rashica da faydalıydı. Bakalım eğer Solskjaer fiziki gücü bitmiş Immobile'yi de kazanırsa kendisini kutlamak gerekir. Trabzonspor mücadele etti. Ama temel saha içi eksiklikleri çok. Zaten bugüne kadar tek deplasman galibiyetinin olmamasının nedeni de burada yatıyor. Mustafa Eskihellaç, güçlü bir oyuncu ama kanat savunucusu özellikleri çok yetersiz. Yeni transferlerden Zubkov ve Danylo'nun kumaşları iyi. Bana göre şu anda Trabzonspor'un hücumu aktif hale getiren tek isim Nwakaeme... O da sakat. Banza ise gol atıyor. Ancak onun dışında hiçbir şey yapmıyor.

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