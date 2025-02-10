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ÖMER ÜRÜNDÜL
Bu maç Mourinho’ya ders olmalı!

Bu maç Mourinho’ya ders olmalı!

10.02.2025, Pazartesi
Fenerbahçe için zor deplasmandı. Ama Mourinho'nun ilk 11'i hiç de bu maça uygun değildi. Çünkü Talisca fizik olarak hazır değil, Tadic zaten hep güçsüz, başarılı santrforu Dzeko da 39 yaşında. Ayrıca sürekli vurguluyorum. Oğuz faydalı bir kanat oyuncusu ama kesinlikle 3-4-1-2 düzeninde sağ kulvarda beklenen performansı düşer. Çünkü defansif anlayışı yeterli değil. Uzun kulvarda oynayınca hücumdaki başarısı da düşüyor. Fenerbahçe, bu yanlış kadro ve yanlış düzene rağmen ilk devreyi 2 farklı önde bitirdi. Önce devrede daha hazır olmayan Talisca-İsmail değişikliği gerekliydi. İlerleyen bölümde de Osayi-Tadic değişikliği olmalıydı. Mourinho, 68. dakikaya kadar takıma hiç dokunmadı. Bu bölümde F.Bahçe'nin gol yememesi büyük tesadüftü. Mourinho, çok geç kaldığı değişiklikleri yaptı, bu da takımı yoğun baskıdan kurtardı. Bu maç Mourinho'ya ders olmalı. Bir defa stoper kalmadığından ivedilikle 4'lü defansa dönmeli. Oyuncuların genel performanslarına baktığımda; Skriniar hazır olmamasına rağmen deneyimiyle işi iyi idare etti. Amrabat oyuna girdikten sonra stoperde takım, skor avantajıyla risksiz oynadığı için dar alanda genel sıkıntıları gündeme gelmedi. Szymanski hareketliydi. Dzeko, bu yaşta maçın sonunu iyi getirdi, kutlamak gerekir. Performansıyla en dikkat çeken isim ise Levent'ti. Bu inanılmaz rekor sakatlıkların nedeni nedir? Açıklaması olmalı. Çağlar ile İsmail sanki kronik sakatlar. Bir kalecinin 1.5 ay arayla sakatlandığı pek görülmemiştir. Stoper bolluğunda elde stoper kalmadı.
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