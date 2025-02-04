ÖMER ÜRÜNDÜL

Tehlike atlattı

Ajax maçının yorgunluğu ve moral bozukluğu bir yana dün geceki Yunus ve Barış'sız ilk 11'le Galatasaray'ın 90 dakikayı bazı sıkıntılarla geçireceği şüphesizdi. En büyük avantaj çok erken gelen gol oldu. Ahmed Kutucu'nun 18 üstünden vurduğu şut, 15 kişilik bir kalabalık içinden ağları buldu. Bundan sonra G.Saray ilk 30 dakikayı, oyunu kontrolüne alarak geçirdi. Daha yorgunluk başlamamışken alışılmış ön alan baskısını uyguladılar. Gaziantep de bu prese karşı geriden riskli toplarla çıkayım deyince çok top kaybetti. Devrenin son 15 dakikasında da süratli Antep atakları G.Saray'ı biraz zorladı. Galatasaray, ikinci yarıda takım savunmasını ön planda tuttu. Buna rağmen üç çok önemli tehlike atlattı. Birinde Muslera çok iyi kurtardı, diğerinde de kaleye giden top kendi arkadaşına çarptı. Sonunda da Arda'nın bir volesi vardı. Maçın en net pozisyonunu ise Ahmed Kutucu kaçırdı. Sonuçta önemli bir 3 puanla maçı bitirdiler. Osimhen, 70 dakika alışılmış deparlarıyla takımı pozisyona götüren isimdi. Torreira zaten bilinen bir motor gücü. Muslera iki çok önemli kurtarışla kalitesini yine gösterdi. Sallai'yi başarılı buldum. Kaan Ayhan çok iyi görev yaptı, gollük kafa vuruşunu da kaleci çıkardı. Morata yakından tanıdığım bir isim ama arkadaşlarına alışması için biraz zamana ihtiyacı var. Sonuçta G.Saray zor şartlarda çok önemli bir 3 puan aldı. Ayrıca bilerek 4. sarı kartları görerek cezayı çok kolay bir Adana Demir maçı öncesi temizlemiş oldular. Dün gece için bundan iyisi can sağlığı.

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