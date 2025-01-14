ÖMER ÜRÜNDÜL

Çok yanlışı var

Fenerbahçe kötü oynadığı, Mourinho'nun büyük hatalar yaptığı, son 15 dakikasında ciddi sıkıntılar yaşadığı 90 dakikada 3 puanı kazandı. Aslında bu 3 puanın kazanılmasındaki en önemli faktör, Konya kalecisinin ikinci ve üçüncü gollerdeki yaptığı çok önemli hatalardı. F.Bahçe, maça 25. saniyede yenik başladı. Kısa süre sonra da çok net bir ikinci gol tehlikesini Livakovic kurtararak takımı oyunda tuttu. Ondan sonra iki duran top golüyle skor avantajı sağlandı. Ama takımın yapısına hiç uymayan öyle bir düzen vardı ki devre sonunda beraberlik golü yendi.

İkinci devrede işler daha da zor olacakken kalecinin hediyesiyle Tadic takımını öne geçirdi. Sonrasında ise durağan bir futbol, skoru korumak için takım halinde geriye yaslanmak ve zor da olsa gelen 3 puan…

Gelelim Mourinho'ya; Öylesine büyük teknik adam yanlışlıkları yapıyor ki inanılır gibi değil. Çift santrfor biri 39 yaşında, arkalarında fizik açıdan güçsüz Tadic ve 3'lü defans. Bu tarz bir uygulamada öncelikle orta sahada çok diri, savaşan oyunculara ihtiyacın var. Kadroda 3 tane ön libero var. Amrabat cezalı, İsmail sakat, Bartuğ da sadece Türkiye Kupası'nda oynadı. Formsuz Fred ve Szymanski orta sahada. Bu tabloda bir takımın iyi bir futbol oynaması, üretken olması, en önemlisi de savunma güvencesini oluşturması mümkün olmaz. Zorlukla öne geçmişsin, takım artık çıkamıyor, hiç olmazsa Tadic'le Dzeko'yu çıkarıp iki hareketli oyuncuyu sahaya sür. Onu da yapmadı.

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