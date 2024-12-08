ÖMER ÜRÜNDÜL

F.Bahçe oyuna ağırlık koyamadı

Hafta içi gazetemdeki kısa tahminimde bu tip maçlarda favori gözüksen de yaralı rakip çok tehlikelidir. Yüksek motivasyonla büyük bir mücadele sergiler ve her türlü sonuç olur. Dün gece Beşiktaş müthiş bir mücadele ile maçı kazanmayı başardı. Serdar Topraktepe'nin kadro tercihinde çok önemli bir doğrusu vardı; ikili mücadele özelliği olan 3 orta sahayla oynamak. Buna mukabil Mourinho'nun planlaması çok yanlıştı. Bu maçın yüksek dozajda oynanacağı belliydi. Üstelik de seyircisi önünde prestij mücadelesi verecek olan Beşiktaş karşısında. Tadic gibi devamlılığı olmayan, defansif yönü yetersiz bir yeteneği orta sahada görevlendirdi. Amrabat, belli bir alanda oynayan deneyimli bir ön libero. Fred formsuz. Bu durumda oyunu nasıl domine edeceksin.

F.Bahçe oyuna hiç ağırlık koyamadı. Sadece Dzeko'nun 3 pozisyonu vardı. İkisini çok kötü kullanarak kaçırdı. En zorunu iyi kullandı onu da Emirhan çizgiden çıkardı. Sonrasında da F.Bahçe beklemediği anda bir de gol yiyince hem rakibin direnci iyice arttı hem de taraftar desteği. Bu arada çok önemli bir pozisyonda Tadic bitiklikten kaleciye geri pası verdi! Uzatma bölümünde En-Nesyri'nin direkten dönen kafasıyla beraberlik şansı da kaçırıldı. Ve çok önemli bir 3 puan kaybedildi. Serdar Hoca'yı tebrik etmek lazım. Yokluklar içinde büyük iş başardı. Takımın performansı açısında en yetersiz ismi iki yıldız Rafa Silva ve Immobileydi. Genç hakem Mehmet Türkmen'i bu olumsuz futbol iklimimizde yönettiği bu derbi için kutlamak isterim.

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