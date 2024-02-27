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ÖMER ÜRÜNDÜL
Köhn faydalı olur

Köhn faydalı olur

27.02.2024, Salı
Galatasaray, dün gece çok sıkıntılı bir ilk yarı geçirdi. Antalyaspor, Sparta Prag örneğindeki gibi önde baskı yaparak sarı-kırmızılıların oyun düzenini bozdu. G.Saray, orta saha-forvet bağlantısını sağlayamıyor, kopuk kopuk ataklar geliştiriyor, kontrolü bir türlü ele alamıyordu. Birkaç tane de ciddi kale önü tehlikeleri yaşadılar. Ama bir de gol yemelerine rağmen kötü oynadıkları bu yarıyı iki duran top golüyle önde kapadılar. İkinci yarı Okan Buruk, Tete'yi çıkarıp Barış'ı da öne alınca saha içi dengeleri değişti. Bu yarıda G.Saray, oyunun hakimiydi. Birçok defa üçüncü gole de yaklaştılar, penaltı da kaçırdılar. Çok net bir kale önü tehlikesi de yaşamadılar. Okan Buruk'un bu devrede yaptığı oyuncu değişiklikleri çok yerindeydi. Ama son iki değişiklik gereksizdi. Bu da son dakikalarda takım savunmasında arızalara neden oldu.
Vinicius çapraz koşular yaptı, mücadele etti. Ama futbol yeteneği yeterli değil. Bu tip oyuncular devamlı oynarlarsa faydalı olurlar. İcardi yüzünden de o şansı bulamaz. Sol bek Köhn'ün her geçen gün takıma daha çok katkı yapacağını tahmin ediyorum. Bir defa çok iyi bir atlet ve Alman disiplinine sahip. Ben yeri geldikçe vurguluyorum. Derbiler dışında Fenerbahçe ve G.Saray'ın oynayacağı hiçbir maçta hakemler objektif bir yönetim gösteremezler. Futbol ikliminin yarattığı ağır şartlar yüzünden cesur yürek dahi çıkamıyor. Abdulkadir Bitigen de dün gece 90 dakika tam bir eyyam yönetimi sergiledi.
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