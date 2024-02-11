ÖMER ÜRÜNDÜL

Endişelerim var

Galatasaray, zor geçmesi beklenen maçı Çağdaş Atan'ın yanlış takım tertibi ve taktik anlayışı sayesinde kolay kazandı. Galatasaray'ın kendi sahasında, seyircisinin de büyük desteğiyle bilhassa ilk yarılarda etkili ön alan presi yaptığı bilinen bir gerçek. Buna rağmen geriden riskli paslarla çıkma yanlışı sarı-kırmızılıların ekmeğine yağ sürdü. Hem pozisyonlar oluştu hem de iki gol geldi. İlk yarı çok daha farklı bir skorla bitebilirdi.

Skor rahatlığıyla ikinci yarıda doğal olarak tempo düştü. Çünkü ağır maç trafiği başlayacak. Rakibin atak girişimleri vardı. Galatasaray'ın da kaçırdığı pozisyonlar vardı. Bu yarı karşılıklı kopuk kopuk sahneler oldu ve sarı-kırmızılılar istediğini aldı. Torreira yine takımın dinamosuydu. Diğer futbolcular da İcardi hariç vasatı aşamasalar da görevlerini yaptılar.

Sparta Prag maçı öncesi endişelerim var. Nelsson ve Kerem Aktürkoğlu sakatlandı. Kaan'da da ufak bir problem var gibi gözüktü. Bunun yanında Okan Buruk'un en çok düşünmesi gereken konu, İcardi'nin durumu. Bir futbolcunun bu kadar fizik açıdan düşük olması Avrupa kulvarında problem yaratabilir. Çağdaş Atan da macera aramaktan vazgeçmiyor. Taktik yanlışının da dışında önemli hataları vardı. Josef hazır değilken niye ilk 11'de? Sağ bek Dubois niye sol bek oynadı? Sol bek Lima niye sağ bekte forma giydi? Piatek de 70 dakika takımını 10 oynattı. Bana göre bu sezonun bugüne kadarki en iyi hakemi Cihan Aydın. En büyük artısı da cesur düdükler çalması.

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