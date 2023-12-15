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ÖMER ÜRÜNDÜL
Kartal ne düşündü!

Kartal ne düşündü!

15.12.2023, Cuma
Fenerbahçe dün gece taraftarının da büyük desteğiyle çok yüksek tempolu bir ilk yarı sergiledi. Maçın başından itibaren oyunu karşı alana yıktılar. Trnava takımı, 10 kişi ile 18 önünde savunma yapıyor, hiçbir şekilde ileri çıkış bile yapamıyordu. Sıkışan alanda Fenerbahçe, her türlü varyasyonu denedi. Kaçan goller de vardı. Devrenin sonuna doğru Tadic'in mükemmel pasıyla Ferdi kilidi açtı. İkinci yarının hemen başında fark ikiye çıktı. Bu golden sonra Trnava katı savunmayı bırakıp ileri çıkmaya başlayınca geride bıraktıkları alanlardan Fenerbahçe kısa sürede farkı 4'e çıkardı. Sonrasında ise frene bastılar. İsmail Kartal arka arkaya oyuncu değişikliklerine başladı. Sonuçta Fenerbahçe farklı galibiyetiyle, Ludogorets'in de Nordsjaelland'ı yenmesiyle gurubu birinci olarak bitirmeyi başardı. Ferdi gibi profesyonel bir istikrara saygı duymamak mümkün değil. Bu arada eleştireceğim tek konu, bu kadar farklı galip durumdayken Oosterwolde'nin gördüğü gereksiz sarı karttı. Sürekli söylediğim gibi futbol gerçekten enteresan bir oyun. Nordsjaelland, Ludogorets'e ilk maçta 7 gol attı sonra Fenerbahçe'ye 6 gol attı ama elendi… Kafama takılan bir konu var... Avrupa'da en güçlüler dahil hiçbir takım grup maçlarında birinciliği garantilemeden radikal rotasyon yapmıyor. İsmail Kartal ne düşündü de Fenerbahçe'nin kazandığı gruptaki ilk 3 maça rekor rotasyonla çıktı. Grubun en zayıf takımına karşı da son maçta kaleci hariç ideal 11… Bunun cevabını kendi mantığımda bulamadım.
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