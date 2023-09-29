ÖMER ÜRÜNDÜL

Ciddiyeti elden bırakmıyorlar

Fenerbahçe ilk 20 dakikada attığı 3 gol ile işi erken bitirdi. Ama en önemli konu oyun disiplini ve ciddiyeti hiç elden bırakmamalarıydı. Taşlar yerine doğru konunca, yeni transferler de olsa sistem oturdu. Takımda kaliteli yabancı oyuncular var. İleri uç Dzeko'nun da cenazesi dolayısıyla (başı sağ olsun) ülkesine gidip gelmesinden dolayı yorgun gözükmesi, çok kaliteli Tadic'in de kondisyon eksikliğine rağmen futbol bilgisiyle takıma katkı vermesi, İrfan Can'ın da daha tam güçlenmemesi hücum hattında bir tempo düşüklüğü yaratıyordu. Ama esas tempo geri 4'lünün tamamıyla birlikte İsmail ve Szymanski'ydi. Szymanski'ye ayrı bir parantez açmak lazım. Günümüz futbolunda bir orta saha oyuncusunun neler yapması gerektiğini dün belgeledi. Etkili pres, depar kulvarlarına etkili girişler. Biri çok güzel 2 gol, kaçırdığı iki pozisyon ve defansif yardım… Bir pozisyonda da müthiş bir deparla kendi 18'ine girip gol vuruşunu engelledi. Bu tarzda bir futbolcuyu takdir etmemek mümkün değil. Dün gecenin bana göre en önemli ikinci ismi Oosterwolde'dir. İsmail Kartal'ın değişiklik hamleleri yerindeydi. İlk oyundan çıkardığı Fred bana göre başarılı takımın en verimsiz ismiydi. Başakşehir ne yazık ki senelerdir alışılmış kendine özgü takım kimliğini kaybetmiş durumda. Çağdaş Atan'ın milli arayı çok iyi değerlendirmesi lazım. Yoksa işler tam sarpa sarar. Galatasaray maçından sonra Çağdaş Atan'ı eleştirmiştim fizik olarak tamamen bitmiş Piatek'i nasıl oynattın, nasıl sabrettin diye. Dün gece yine ilk 11'deydi! Çağdaş Atan iş işten geçtikten sonra 30. dakika uyandı ve Piatek'i çıkardı.

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