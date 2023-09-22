ÖMER ÜRÜNDÜL

Büyük rotasyonun dezavantajları

F.Bahçe, Konferans Ligi'ne 3 puanla başladı. Dün geceki rekor rotasyonlu kadronun organize futbol sergilemesi ve pozisyon zenginliği bulması mümkün değildi. Ama takım olarak hırslı ve tempolu bir ilk yarı ortaya çıktı. Ön alan baskısı, rakibe sıkıntılar yaratıyordu. Çünkü Nordsjaelland, aynı Kopenhag gibi geriden prese karşı riskli paslarla çıkmayı ısrarla sürdürüyordu. F.Bahçe, domine ettiği bu yarıda çok net bir pozisyon bulamadı, ilk gol duran toptan Crespo'nun güzel bir kafa vuruşu ile geldi. Ardından da rakibin çıkarken kaptırdığı topla Batshuayi farkı ikiye çıkardı. İkinci devre başında Serdar Aziz ile üçüncü gol geldi. Bu golle de birlikte takım rehavete girdi. Durgunluk dönemi başladı. Nordsjaelland, hızlı ve çok adamlı çıkışlarla F.Bahçe kalesini zorlamaya başladılar. Yarattıkları iki ciddi tehlike sonrası golü buldular. Bu gol sonrası 5-10 dakika F.Bahçe'de bir şaşkınlık dönemi yaşandı. Tabii rakibin aldığı risklerle karşı alanda da çok geniş bir boşluk vardı. İki etkili kontratak denemesi sonuçsuz kaldı. Ama daha sonra İsmail Kartal 3 hamle yaptı, tekrar kontrol F.Bahçe'ye geçti. Ve istedikleri şekilde maçın sonunu getirip galibiyete uzandılar. F.Bahçe rahat kazandı ama ben yine de sezon başında büyük rotasyonlu kadrolarla sahaya çıkmayı doğru bulmuyorum. Oosterwolde ve Serdar görevlerini yaptılar, en iyi oyuncular Fred-Osayi oldu. Crespo ile Mert Hakan da iyi görev yaptı. Yanıldığım tek konu Kent'in beklediğim katkının çok altında kalmasıydı. Batshuayi gol attı ama kafasının karışık olduğunu gözlemledim.

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