ÖMER ÜRÜNDÜL

Kartal’ı bir kez daha uyarıyorum

F.Bahçe, 3 puanı kazandı ama özellikle ilk yarıyı göz önüne alırsak gelecek için bende soru işaretleri bıraktı. Tam bir kaos vardı. Oyunu 45 dakika boyunca Antalya domine etti. Hem F.Bahçe'yi oynatmadılar, hem de kendileri rakip kaleyi sürekli tehdit ettiler. Daha maç başında Serdar Aziz çizgiden kesin golü önledi. Ondan sonra Buksa'nın göstere göstere attığı golle skor dezavantajına düşüldü. Dünkü F.Bahçe için en önemli şans Antalya'nın ilk devre çok net ikinci golü kaçırması ve devre sonunda Dzeko'nun attığı beraberlik golüydü. İkinci devre tabi ki F.Bahçe'de bir hareketlilik başladı. Skor avantajı yakalandı. Ama Antalya'nın tehditleri de devam ediyordu. Ve tekrar skora denge geldi. Szymanski'nin jeneriklik golü ile F.Bahçe bu zor maçtan 3 puanı aldı.

Şimdi neden F.Bahçe'de bundan sonrası için tehlike gördüğümü anlatmak istiyorum. Daha önce de teknik direktör İsmail Kartal'a uyarıda bulunmuştum. Mutlak suretle kondisyon idmanlarına ağırlık vermeli diye. Ama dün bakıyorum, teknik kalite Tadic, 20 metrekarelik alanın dışına çıkmadı. Fred, oynar gibi yapıp fizik açıdan yetersizlikten beklenen katkıyı vermiyordu. Müthiş gol atan Szymanski'de de fiziki düşüş gördüm.

Dzeko'ya ayrı bir parantez açayım; kendine o kadar iyi bakan profesyonel ki yine yere sağlam bastı. Osayi ve sakatlıktan çıkmasına rağmen Ferdi yine alışılmış iki dinamik oyuncuydu.

Gelelim Cengiz Ünder'e. F.Bahçe için çok önemli bir kanat forveti. Ama hem Milli Takım'da hem F.Bahçe'deki maçlarda kendisine bakmadığı açıkça görülüyor. Dün de daha 3 dakikada arka adale attı! Sahanın yıldızı ise Antalyaspor'dan Buksa'ydı

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