ÖMER ÜRÜNDÜL

Çift santrfor mecburiyet mi!

Fenerbahçe dün gece lig yarışına havlu atmaktan Crespo'nun uzatmada attığı gol ile kurtuldu. İlk yarı sahada kora kor bir mücadele vardı. Fenerbahçe bu yarıda oyunu domine eden taraftı. Takım savunması da başarılıydı. Kale önü tehlikesi yaşanmadı ama üretkenlik durumuna baktığımızda 2 direkten dönen top kornerlerden geldi. Diğer heyecan getiren atakların hepsinde Arda'nın imzası vardı. Takımını yönetti, ekstra güzel paslarla arkadaşlarına aksiyon yarattı. Kendi oluşturduğu pozisyonda kaleci Gökhan'ı geçemeyerek iyi futbolunu gol ile taçlandıramadı. İkinci devrede de oyun ilk yarıya benzer yapıda başladı ama Arda'da da yorgunluk belirtileri vardı. Neden çünkü sezon başından beri hep bölük pörçük görev aldığı için. Gol gelmedikçe takımda risk almaya başladı. İlk yarının aksine Ankaragücü'nün tehlikeli hücum girişimleri oldu. Orta sahada Lamine Diack ileriye doğru mesafe kat ederek etkili oldu. En sonunda kritik dakikada Ankaragücü golcüsü Ali Sowe ile skor avantajı yakaladı.

Artık işler çok zordu. Beraberlik dahi Fenerbahçe'ye yetmiyordu ama son dakikalara girilirken Hanousek'in müdahalesine hakem bir penaltı çaldı. Bana göre çok ağır bir karardı. Ama o atmosferde hiç gereği yokken bu tip hareketlerle takımın başına iş açmayacaksın. Sonrasında beraberliğin getirdiği moralle Fenerbahçe takım halinde hırslandı ve sonunda Crespo, galibiyet golünü attı ama mimarı İrfan Can Kahveci'ydi. Maçın geneline baktığımda eleştirilecek iki isim var biri Serdar Dursun biri de yerine giren Pedro. Acaba Jesus çift santrforla oynamaya mecbur mu? Böyle bir mecburiyet mi var!

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