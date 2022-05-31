ÖMER ÜRÜNDÜL

Madrid'in, Liverpool'u 1-0 yenerek şampiyonluğa ulaştığı Paris'teki Şampiyonlar Ligi Finali'nde inanılması güç olaylar yaşandı.Çünkü bu şehirde 1998'de Dünya Kupası oynanırken, ben yine oradaydım. 2016'da ev sahipliği yaptıkları Avrupa Şampiyonası'nı yine burada izledim. Hiçbirinde en ufak bir olayla karşılaşmadım.Stada ancak 1 saatte girebildim. Üstelik taraftarla polis arasında çıkan kavganın ortasında kaldım.Statta daha ilk yarı bitmeden yiyecek her şey bitti. Böyle büyük bir organizasyonda bu kadar kısa bir sürede su dışında hiçbir şey kalmadığını ilk kez gördüm.sahaya; maç esnasında 2 oyuncu değişikliği yanlış anons edildi.VAR müdahalesi 4 dakikaya yakın sürdü. Bu bir UEFA organizasyonunda rekordur herhalde ki üstelik bu bir final.80 bin taraftarın olduğu statta sadece birer çıkış kapısı açmışlardı. İnsanlar birbirlerinin üstünden geçmeye çalışıyorlar, demir parmaklıkların üstünden atlıyorlardı.bize; 2005 Şampiyonlar Ligi finalini İstanbul'da sıfır hatayla kusursuz yaptık.Paris'te yaşananları da göz önüne alarak tüm ciddiyetimizle hazırlanıp yine bütün dünyaya örnek olacak bir final yaşatmalıyız. Canı gönülden inandığım, çok rahat bir şekilde söylemek istediğim ise şu; elimize su dökemezler.büyük bir fiyaskonun olduğunu dev karşılaşmanın 36 dakika geç başlaması zaten kanıtlıyordu.Bir gerçek var ki Fransa devleti, başarısızlığın üstünü bir şekilde örtecektir. Bu arada UEFA Başkanı Ceferin, 2012'deki Polonya- Ukrayna'nın ortak düzenlediği Avrupa Şampiyonası'ndan sonra kınama mesajı yayınlayıp, ilkel yerlerde bir daha şampiyona düzenlenmeyeceğini açıklamıştı.