ÖMER ÜRÜNDÜL

İkisini de keyifle izledim...

Sezon sonu formalite maçı... Ama sanki sezon ortasında önemli bir puan mücadelesi gibi disiplinli, taktik savaşına sahne olan seyir zevki güzel bir karşılaşma izledik. Bana göre alışılmış dışı bu görüntünün bir numaralı nedeni stadı dolduran 50 bin seyirciydi. İlk yarı hemen hemen denk geçti. Biraz daha F.Bahçe oyunu kontrol ediyordu. Ama ofansif güç sınırlı idi. Tek net pozisyonu Osayi değerlendiremedi. Karagümrük ise ofansif girişimlerde daha verimliydi. Kaleci Altay iki çok önemli kurtarış yaptı. İkinci devrenin ilk 30 dakikasını F.Bahçe domine etti. Gol için bir hayli karşı kaleyi zorladılar. Ama Karagümrük'ün kompakt savunmasını pozisyonlara dönüştüremediler. Güzel bir verkaç sonucu Rossi de önemli bir pozisyonu harcadı. Son 15 dakikada ise oyunun kontrolünü Karagümrük eline aldı. Karşı kaleyi de ciddi bir şekilde tehdit ettiler. Gustavo'nun mükemmel şutunu, kaleci Viviano aynı güzellikte kurtardı. Sonuç değişmedi. F.Bahçe'nin dün çok etkili olamamasının tabii ki önemli bir nedeni vardı. Takımın temel direği Crespo'ya bir de fiziki açıdan iyi olan Mert Hakan'ın yokluğu eklenince son haftalardaki alışılmış orta saha dinamizmi doğal olarak kayboldu. 60 dakika Emre Mor ile Ferdi'nin aynı kulvardaki mücadelesini keyifle izledim. Emre Mor, büyük yeteneklerine ihanet eden bir genç. Ama galiba Volkan Demirel ona biraz iyi geldi. Karagümrük'te Pesic, Burak ve Caner Erkin çok iyi oynadılar. Volkan Demirel'i de kutluyorum. Ama bir eleştirim var; Ahmed Musa'ya 65 dakika nasıl tahammül ettin...

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