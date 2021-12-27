ÖMER ÜRÜNDÜL

27 Aralık 2021, Pazartesi
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı? 2021-2022 AUZEF güz dönemi bitirme sınav sonuçları ne zaman belli olur?
- Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı mı? MEB Sözleşmeli öğretmenlik sözlü mülakat sonuçları 2021 sorgulama ekranı! Tam sayfa isim listesi...
- İETT zam ne zaman uygulanacak? İETT İstanbulkart tam ve aylık öğrenci akbili ücreti ne kadar, kaç TL oldu? İşte 2022 güncel tarife...
- Memur zammında kritik süreç... Memura ek zam olacak mı? Memur maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?
- Hangisi TDK sözlüklerinde tanımı olan bir kelimedir? Kim Milyoner sorusu...
- Yılbaşında İstanbul'a kar yağacak mı? 31 Aralık'ta İstanbul'a kar yağar mı? Meteoroloji Genel Müdürlüğü duyurdu...
- 26 Aralık Masterchef kim elendi, gitti? MasterChef'te bu haftaki elenen isim açıklandı mı? İşte o isim...
- Katıldığı bir televizyon programında yan yana dörderli dizilmiş toplam 12 beton bloku avucunda bir yumurta tuttuğu eliyle peş peşe kırması istenen Jackie Chan ne yapmıştır?
- Takvim açıklandı! 2022 bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? MSB bedelli askerlik sınıflandırma sonuçları...
- AGİ için yeni formül! 638 lira indirildikten sonra kalan vergi kesilecek! Sadece evli, eşi çalışmayan 3 çocuklu çalışanlar...
- KPSS 2021/10 tercih sonuçları açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı 20 bin sağlık personeli atamaları ne zaman?
- Apple'dan dev hamle! iPhone 15 ile bir devir kapanıyor! Akıllı telefon sektöründe bir ilk olacak