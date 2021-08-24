ÖMER ÜRÜNDÜL

Taylan ile Sacha Boey’i çok beğendim

Galatasaray çok erken skor dezavantajına düştü. 10. dakikadan sonra tempoyu yükseltip, alışılmış dar alan presine başladılar. Hatayspor adeta harakiri yapıyordu. Kaleciye geri pasları, rakip prese karşı rekor sayıda basit top kayıpları, savunma kurgusunda da ciddi arızalar. Ancak Hatayspor'un "Gelin rahat rahat gol atın" diye sunduğu çok elverişli ortamı, Galatasaray ilk yarı sadece bir kez değerlendirebildi. Çünkü final paslarında çok yanlış tercihler yaptılar. İkinci yarıda Hatayspor teknik direktörü Ömer Erdoğan sahada devamlı top kaybeden ve fizik olarak çok yetersiz iki oyuncusu Riberio ile Emre Çolak'ı çıkardı. Kaleciye geri pası yasaklamış, geride daha kalabalık ve ilk yarıya oranla daha iyi yerleşen bir savunma oluşturmuşlardı. Ama sürekli top kayıpları devam ettiğinden Galatasaray'ın yoğun baskısı devam ediyordu. Rekor sayıda duran top kazanıldı. Fatih Terim bütün hamle kozlarını kullandı. Çok sayıda fırsat kaçtı. Ama son dakikada Luyindama kupa maçında Malatya'da son saniyede attığı golün benzeri ile önemli bir üç puanı getirdi.

Ben en çok Taylan ile sağ bek Sacha Boey'i beğendim. Danimarkalı Nelsson'un da Galatasaray'a çok katkı sağlayacağı düşüncesindeyim. Kuzeyli futbolcular kendilerine bakarlar, disiplinli ve kuvvetlidirler. Cicaldau'nun nasıl futbolcu olduğu konusunda iki haftada hiçbir fikir sahibi olamadım. Sanki oynamıyormuş gibi.

Geçen seneki Hatay'dan eser yok. Bakalım ilerleyen haftalarda bir aşama kaydedecekler mi? Takımın en iyisi yüreği ile oynayan ve son dakikaya kadar takımını skora ortak eden stoper Fatih'ti.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

Ayrıntılar için lütfen Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.Ayrıntılar için lütfen tıklayın