ÖMER ÜRÜNDÜL

Savunarak kazandı

Alanya'nın güzel zemininde karşılıklı ataklarla tempolu, aksiyon dolu bir ilk yarı izledik. İlk 15 dakikada gündemde Mohamed vardı. Bir topu direkten döndü, bir de Onyekuru'ya al da at diye mükemmel bir asist yaptı; o da kaçırdı. 18'inci dakika maçın kırılma anıydı. Bu sefer Salih'in gollük şutu direkten döndü, hemen gelişen kontratakta Emre Kılınç golü attı. Devre sonuna kadar tempo ve tehlikeli ataklar devam etti.

İkinci yarı Alanyaspor oyunu domine etti. Galatasaray da 10 kişi ile topun arkasına geçip alan daraltan savunma uyguladı. 2-3 tehlike atlatıldı ama sonuçta çok önemli 3 puan kazanıldı.

Bu devrenin iki ilginç özelliği vardı. Birincisi Galatasaray'ın 45 dakika tamamen baskı altında oynamasıydı. İkincisi de bu baskı altında tamamen risk almış rakip karşısında etkili tek bir kontratak bile geliştirememesiydi. Ama bazı çok önemli maçlar için katı savunma da gerektiğinde önemli bir taktiktir.

Dün gece Galatasaray'da iki stoper müthiş oynadı. Muslera yine de ikisi elle, biri ayakla üç kritik dokunuş yaptı ve golü önledi. Alanyaspor genel olarak iyi futbol sergiledi ama Çağdaş Atan'ın hesap etmediği bir durum vardı: O da Galatasaray'ın bilhassa ilk yarılarda hücumda çok etkili olması. İlk yarı Galatasaray bir gol attı; ikisi golden önce, ikisi de golden sonra 4 tane de net pozisyon kaçırdı.

En çok itiraza neden olan pozisyon Babacar'ın, Luyindama'nın başına hamlesiydi. Bu hareket çok net kırmızı kartı gerektiriyordu.

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