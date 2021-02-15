ÖMER ÜRÜNDÜL

İyimser davranıyoruz!

G.Saray'ın yüksek tempolu, presli, oyunu karşı alana yıkan ilk yarım saatlerine gerekli tedbirleri almazsanız çok büyük sıkıntılar yaşarsınız. Kasımpaşa uygulaması gerekenlerin tam tersini yaptı. Balçık haline gelen zeminde kısa paslarla ve daha da önemlisi top sürmeye kalkarak sürekli prese takılıp kalelerinde kısa sürede rekor pozisyon verdiler. Eğer Ertuğrul'un kurtarışları olmasa 20 dakikada maç biterdi. 30. dakikadan sonra Kasımpaşa büyük hatalarından arınıp, doğruyu oynamaya başladı. G.Saray'ın da temposu düşünce oyun dengelendi. İkinci yarı da dengeliydi ancak G.Saray'ı en rahatlatan olay dörtlü defans bloğunun hepsinin fizik açıdan güçleriyle bu tip zemini iyi kullanmalarıydı. Bu yüzden de G.Saray, oyun kurgusu bozulsa da pozisyon vermiyordu. Ama Muslera'dan hiç alışık olmadığımız bir büyük hata gelince skora denge geldi. Bundan sonra G.Saray işin ciddiyetini anlayarak yüklendi. Fatih Terim de arka arkaya hamlelere başladı. Baskı arttı. Kasımpaşa da büyük direnç gösteriyordu. Sonuçta Onyekuru yine yaptığı ani sızmayla takımına penaltıyı kazandırdı. Ve G.Saray zorlandığı maçta üç puanı aldı. G.Saray'ın ilk yarım saatten sonra oyun düzenini oturtamamasının en önemli nedeni orta saha teşkilinde Fernandes, Etebo ve Kerem'in birbirlerini hiç tanımamasıydı. Orta hakemlerin büyükler lehine takdir haklarını kullandıkları bilinen gerçek ama büyükler lehine verdikleri önemli kararlarda 'Göremediler' diye iyimser davranıyoruz. Bu sezon en büyük eyyam VAR'da yapılıyor. 1-1 iken Kasımpaşa lehine penaltı vardı ama karar gelmedi. Sürpriz de değil.

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