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ÖMER ÜRÜNDÜL
Sonuç başarılı!

Sonuç başarılı!

10.11.2019, Pazar
GALATASARAY'IN formsuz bir sezon geçirdiği bilinen bir gerçek. Real Madrid maçı da moralleri iyice bozmuştu. Üstelik geçen sezon da dahil deplasmanlarda sıkıntılar yaşanıyordu. Ama sorsalar Galatasaray bu zor zamanında hangi takımla deplasmanda oynasa iyi olur diye, hiç düşünmeden Gaziantep FK derim. Çünkü lige bu sezon çıkan Gaziantep ekibi tamamen çeşitli ülkelerden yapılan yeni transferlerden oluşan bir takım.
Atletik yapıları var, koşuyorlar ama bana göre ligdeki 18 takım arasında kolektif yapısı en yetersiz olanı. Ayrıca alan savunmalarında da ciddi arızaları var. İyi yerleşemiyorlar, bunun yanında kişisel hatalar da çok fazla.
Bu tabloda ilk yarıda Galatasaray oyunu istediği gibi domine etti. Kontrolü elinden hiç bırakmadı. Pozisyonlar buldu, iki de gol attı. Birincisinde vuruş çok güzeldi, ikincisinde de hazırlanış.
Galatasaray'ın bu yarıda ne kadar üstün olduğunu belgeleyen bir olay var. O da 45 dakika kalesine tek top dahi gelmeyişi.
İkinci yarıya Gaziantep baskılı başladı. İlk 20 dakika Galatasaray kendi alanında kaldı. Ama ciddi olarak tek bir tehlike yaşadı. Onda da Djilobodji bomboş kafa vuruşunu dışarı attı. Bu yarıda Galatasaray'ın eleştirilecek tarafı tamamen risk alan rakibi karşısında sadece iki kere etkili kontratağa çıkabilmesiydi.
Eğer Galatasaray bugüne kadarki deplasmanlarda ilk defa tek tehlike atlatmışsa, moral bozukluğu ve yorgunluğa rağmen maçı rahat kazanmışsa o zaman başarılı olmuş demektir bu maç için.
Ben en çok Ahmet Çalık, Ömer Bayram ve Feghouli'yi beğendim.
Gaziantep için bu maçı kaybetmek önemli değil. Çok yeni bir oluşumun ciddi bir zamana ihtiyacı varken bugüne kadar topladığı 15 puan başarıdır.
Sumudica da bunun başaktörürüdür. Takımın en kötü oyuncuları dün gece iki golcüsü Kayode ve Twumasi idi.
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