ÖMER ÜRÜNDÜL

Sadece koşarak kazanmayı başardı

Galatasaray beklenen geniş rotasyonlu kadrosu ile hırslı, tempolu ve etkili hücum pres ile başladı maça. Bu yoğun baskı 15. dakikaya kadar devam etti. Bu süreçte Rizespor ne pas yapabildi ne geride yerleşebildi ne de uzun toplarla Galatasaray'ı geriye koşturup kendisi de nefes alabildi. Bu her yönü ile olumsuz görüntülerine iki dakika arayla biri kendi kalelerine diğeri de gereksiz neden oldukları penaltıyla iki de gol eklediler.

18'inci dakikada iki farklı skor avantajı yakalayan Galatasaray artık istediği saha içi ortamını yakalamıştı. Yeri geldiğinde önde bastılar, zaman zaman rakibi kendi alanlarında karşılayıp çabuk çıkışlar denediler. Oyunun kontrolünüu hiçbir zaman elden bırakmadılar ve 3 puanı zorlanmadan aldılar.

Ama çok ilginç bir durumu da göz ardı etmemek lazım. Bu kadar üstün oyunda iki golde kaldılar, bunlar da zaten rakibin hediyesiydi. Esas sorgulanması gereken konu kendi organizasyonlarında bir gol üretemeyişleri idi.

Ben dün en çok Ömer Bayram'ı beğendim. Ömer Bayram'ın etkili ortaları var ama arka arkaya öne doğru yaptığı sprintler ile Babel'in de daha etkili olmasına olanak sağladı.

Lemina ve Seri de iyi çalıştı. Uzun maç eksikliğine rağmen Ahmet Çalık hatasızdı. Çok koşmasına ve pres de yapmasına rağmen Andone çok verimsizdi.

Ancak bana göre Fatih Terim'in mutlaka Emre Mor'un fizik gücünü yükseltip, istediği düzeye getirerek sürekli ilk 11'de düşünmesi lazım.

Çaykur Rizespor da ne yapıp edip, ligin ilk yarısını idare etmeli ve mutlaka ara transferde bir santrfor bulmalı. Vedat Muriqi gibi çok önemli bir santrforu kaybediyorsun, yerine 4'te birini bile koyamıyorsun...

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