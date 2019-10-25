ÖMER ÜRÜNDÜL

Eşyanın tabiatına aykırı bir durum

Rekor sakatlıklarla boğuşan Abdullah Avcı, Atiba'yı da derbiye saklayarak sahaya eksik, sorunlu bir ilk 11 çıkardı. Birbirlerini tanımayan forvet hattı. Orta sahada fizik olarak düşük Ljajic ve Oğuzhan.

Bugüne kadar çok az görev yapmış Rebocho ile Boyd. Ve ilk defa oynayan stoper Roco. Böyle bir tabloda oyunun geneline hükmedebilmek, savunma güvencesi oluşturmak ve de hücum etkinliği sağlamak günümüz futbolunda eşyanın tabiatına aykırı bir durum. Beşiktaş maça hırslı, tempolu ve atak başladı. İlk 10 dakikada çok net iki fırsat kaçtı. 15'ten itibaren ise takım saman alevi gibi söndü. Braga, güçlü bir Avrupa takımı değil. Yıldız futbolcusu da ama oyuncular birbirlerinin özeliklerini iyi tanıyorlar ve takım olarak basit oyun modelini kolektif biçimde sahaya yansıtıyorlar. İlk devre kontrolü ele alıp bir de gol buldular. İkinci devreye beklenilenin aksine ofansif başladılar.

10 dakika içinde 3 gol atabilirlerdi.

Sonra Beşiktaş bir silkelendi.

Fırsat buldukça alışmış kavisli ortalarını sergileyen Caner'in ortasında Umut skora denge getirdi. Bu moralle seyirci de havaya girdi ve de bir penaltı kazanıldı. Ancak Ljajic direğe nişanladı. Sonrasında da bozulan moralle artan risklerle Braga'nın önce iki gol pozisyonu sonra da ikinci golü geldi.

Bu maçla birlikte Beşiktaş'ın da Avrupa defteri de kapatmış oldu. Artık Abdullah Avcı'yı bu kritik durumda çok önemli bir derbi bekliyor.

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