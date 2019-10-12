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ÖMER ÜRÜNDÜL
Mucizevi bir galibiyet aldık

Mucizevi bir galibiyet aldık

12.10.2019, Cumartesi

ÇOK kritik maçta organizasyon ve ofansif açıdan son derece olumsuz bir ilk yarı izledik. Milli Takım için zor bir maç olacağını tahmin ediyordum. Ama kendi sahamızda bir 45 dakika yarım pozisyon dahi bulamayışımızın hiçbir mazereti olamaz. Peki bu olumsuzluğun nedenleri nelerdi? 1 numaralı faktör ne Cenk Tosun ne de Hakan Çalhanoğlu'nun kanat forvei özellikleri yok. Ne yazık ki sakat Cengiz Ünder dışında bizim şu anda bu tip bir oyuncumuz da yok. İkinci faktör de orta sahamızın üç ön libero özelliğine sahip oyunculardan kurulu olmasıydı.

Bu yarıdaki tek önemli artımız rakibimize tehlikeli atak ve pozisyon bulma şansını tanımayışımızdı.

İkinci devrede biraz daha tempomuz arttı ama yine pozisyon bulamıyorduk. Son 20 dakikaya kadar ilk yarıdaki saha içi görüntüsü şekillendi. Biz yine üretemiyorduk, onlara da yine pozisyon vermiyorduk. Sadece sağ kanadı kullanmaya çalışıyorduk ama onda da öndeki Cenk ile değil sağ bekimiz Zeki ile zorluyorduk kaleyi. Çünkü kanatlara işlerlik kazandırmak ayrı bir meziyet istiyor.

Düşünebiliyor musunuz iki takımın da kazanmak zorunda olduğu bir maç ve 70 dakika iki takımın da tek bir pozisyonu yok. Bir hayli ilginç bir durum. Son 20 dakikada ise neler olacağını önceden tahmin ettim. Hatta beraber izlediğim yakın dostuma 'Son bölümde Arnavutluk pozisyonlar bulur' dedim. Çünkü hem yorulmuştuk hem üretemiyorduk hem de mecburen riskler artmıştı. Nitekim son 20 dakikada üç net gol pozisyonu oluştu ama atamadılar. Bu sefer de yine arkadaşım dedi ki; 'Bunlar kaçtıysa golü biz atarız' ve nitekim de bir mucizeyi son dakikada gerçekleştirdik.

Futbolda bazen böyle şeyler oluyor. Tabii ki gerçekleri görmek lazım ama herşeyden önemlisi netice. Pozisyon dahi bulmadan son dakikada rakibin hediyesi ile sürpriz bir gol attık. Her zaman söylediğim gibi futbolun cazibesi burada yatıyor.

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