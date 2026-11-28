Dünya, büyük bir arayış içinde...Artık, neyin olmayacağı belli. Yani, 2. Dünya Savaşı sonrası kurulan nizamın devam etmeyeceği anlaşıldığı için şimdi,sorusuna cevap üretilmeye çalışılıyor.Bugünkü kaotik şartlardaüçlüsündeki güç birikimini göz ardı etmemek gerekiyor. Lakin Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği Forumu kapsamında, 19 Kasım'da Çin'in Shenzhen kentinde bir araya gelenin farklı stratejik hedefler peşinde koştukları da teyit edildi.Buna karşın, çok kutupluluk gerçeğinin kabul edilmesiyle birlikte şu ana kadar geliştirilen en makul formül,üzerine kuruluyor.

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Tam bu noktada...

G20 üyesi beş ülkenin oluşturduğu istişare ve eş güdüm platformu MIKTA'ya değinmek istiyorum.

MIKTA 12. Parlamento Başkanları Toplantısı için Avustralya'nın başkenti Canberra'dayız.

(İngilizce) Ülke sıralamasıyla (MIKTA) "Meksika, Endonezya, Güney Kore, Türkiye ve Avustralya'yı" bir araya getiren önemli bir zemin. Nitekim dünkü zirvede,

1- Çok taraflılığın güçlendirilmesi,

2- İnsani ilkelerin ve insani yardım personelinin korunması,

3- İklim eylemi ve yeşil ekonomi,

4- Demokratik kurumların güçlendirilmesi konuları masaya yatırıldı.

"İstikrarın Mimarları Olarak Orta Ölçekli Güçler: Belirsizliklerle Dolu Bir Dünyada Parlamenter Liderlik ve Sorumluluk" teması ise TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un kalemiydi. Kurtulmuş, zirve konuşmasına daha ilk dakikadan sarsıcı bir mesajla başladı:

"Başta BM olmak üzere küresel sistemin kurumları iflas halindedir!.. BM Güvenlik Konseyi'nin yapısındaki aksaklıklar dolayısıyla bütün dünya istese de İsrail'i durduramamaktadır. İsrail'in saldırgan tutumunun ortadan kaldırılabilmesi ve ülkelerin egemenliklerine saldıran başka örneklerin ortaya çıkmaması için yeni bir küresel sistemi inşa etmek boynumuzun borcudur!"

Kurtulmuş'un bu ifadeleri...

Bir gün önce bulunduğumuz Sydney'de, şehrin sembollerinden Liman Köprüsü'nde 300 bin kişinin katılımı ile gerçekleştirildiği hala anlatılan Gazze yürüyüşünün dip dalgasını çağrıştırdı. Dünyanın öbür ucunda, yönetimleri de harekete geçmeye zorlayan güç, "insanlığın ortak vicdanıydı." Öyle ki Canberra Camii'ndeki "GAZZE İÇİN ACİL YARDIM!" afişi de yaşanan dramı çarpıcı biçimde özetliyordu:

"Sıcak yemek, temiz su, gıda paketleri, tıbbi destek..."

Kabul edelim ki bu küresel duyarlılığın oluşmasında Türkiye'nin, bilhassa Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın rolü de yadsınamaz bir gerçek.

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Avustralya'nın başkentindeyseniz,ın ruhunu derinden hissediyorsunuz. Canberra'daki Avustralya Savaş Anıtı'nın 1. Birinci Dünya Savaşı Galerisi'ndegeniş yer tutuyor.ise Türk bayrağından esinlenen ay yıldızın çevresinde Anzak Koyu'ndan getirilen toprağın kokusunu alıyorsunuz...Türkiye, MIKTA Dönem Başkanlığını Avustralya'dan devraldı. 2027 Zirvesi'nin ev sahibi Sn. Kurtulmuş olacak!