TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül hakkında hazırlanan fezleke sonrasında başlayan "milletvekili dokunulmazlıkları" tartışması için sadece kürsü dokunulmazlığı ile sınırlı olması gerektiğini söyledi. Bireysel, yüz kızartıcı ve üçüncü şahıslara karşı işlenmiş suçlar için "Allah aşkına, niye milletvekilleri dokunulmaz olsun" diyen Kurtulmuş, dönem sonlarını beklemeden bireysel suçlarla ilgili tahkikatların önünün açılması gerektiğini kaydetti. Kurtulmuş, fon vurgunu yapanları çocukluğundaki "Gümüşsuyu Parkı Uçkağıtçılarına" benzetti.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, MIKTA 12. Parlamento Başkanları Toplantısı için Avustralya'ya giderken uçakta gazetecilerle sohbetinde şu mesajları verdi:

MİLLİ İRADENİN KONTROLÜNDE



(TERÖRSÜZ TÜRKİYE) Üçüncü göz, birinci göz falan ayrım yapmadan bu sürecin bütün takip, kontrol, murakabesi milli iradenin kontrolünde oldu. Türkiye Büyük Millet Meclisi bu meseleye büyük oranda sahip çıktı.

MÜZAKERECİ DEMOKRASİ

İzleme komisyonunun bu sürece sağlayacağı en büyük katkı, önceki dönemde olduğu gibi siyasetin bu işi sahiplenmesini sağlamış olacak, farklı siyasi partiler komisyonda bir araya gelerek yine müzakereci demokrasinin örneğini verecekler.

19 ÜYEDEN OLUŞACAK

Meclis'te grubu bulunan yedi partinin parlamentodaki temsil ağırlıklarına göre oluşturacağı bir komisyonu esas alacağız. Yazılarımızı bu hafta içerisinde parti yönetimlerine göndereceğiz, üye verin diye. Ben hariç üye sayısı 19 olacak. Başkanlığı kimin yapacağını bilmiyorum. Partilerin aşağı yukarı tamamı bu süreçte de benim komisyon başkanı olmam yönünde tekliflerde bulunuyor. Meclis Genel Kurulu'nda bütçe görüşmeleri başlamadan ilk toplantımızı muhtemelen yaparız. Gidip falan yerde hangi silah, kaç silah bırakıldı, bu Meclis komisyonunun vazifesi değil.

YENİ PARTİ VE İYİ PARTİ'YE ÇAĞRI

Partilerin liderleriyle görüştüm. Gönlüm arzu eder ki geçmiş çalışmada olduğu gibi bu çalışmada da Yeni Parti'den ve İYİ Parti'den arkadaşlar da bu sürecin içerisinde olsun. Bu, demokrasinin selameti bakımından daha doğru bir yoldur. Bu sürecin dışında kalan, bu süreci bir şekilde baltalamaya çalışan kimsenin olmayacağını ümit ediyorum. Bana bildirilmiş, alınmış bir kararları yok ama kararlarının da müspet bir şekilde alınmasını isterim. Gelin en farklı fikrinizi söyleyin, en ters fikrinizi söyleyin, sizin açınızdan olmaz gördüğünüz meseleleri nasıl oldurabiliriz, onları gelin burada müzakere edelim.

KENDİLERİ DE KAZANACAK

Yeni Partili arkadaşlar zor olan kısımda destek verdiler, bunun doğal bir gereği de önümüzdeki dönemde de destek vermeleridir. Eğer böyle davranırlarsa bunun siyasi bakımdan kendilerine de kazanç getireceğini biliyorum.

DEMOKRATİKLEŞMENİN TAKİBİNİ YAPALIM

(YENİ PARTİ'NİN 7. MADDE ÇIKIŞI) Süreç raporunun her satırına komisyon sahip çıkıyor. Hiç şüphesiz, 6. bölümde örgütün silahı nasıl bırakacağı ile ilgili hususlar yer almış, 7. bölümünde de Türkiye'nin ihtiyacı olan demokratikleşme adımlarının neler olabileceği çok açık bir şekilde belirtilmiş. Gelin hep beraber bu alandaki gelişmeleri takip edelim. Yeri geldiği zaman komisyon olarak tavsiyelerimizi yapalım ve orada çok büyük bir iradeyle ortaya koyduğumuz fikirlerin takibini yapalım. Bunun için de bir fikri takip heyeti olarak da komisyonu görmek lazım.

YENİ SAYFAYA GEÇİLECEK

Milli Güvenlik Kurulu(MGK), hakikaten örgütün bütün unsurlarıyla silah bıraktığını tespit ederse bir karar yayınlamış olacak ve ondan sonra zaten yepyeni bir safhaya geçilmiş olacak.

İMRALI HAKİM

Öyle görünüyor ki İmralı, örgüte büyük oranda hakim vaziyette. Dolayısıyla İmralı'dan gelecek olan her bir mesajın örgüt tarafından da çok yakından takip edildiğini veya o mesajlara uygun bir şekilde hareket edildiğini görüyoruz.

DİRENEN UNSURLAR OLACAK, YADIRGAMIYORUM

Örgütün de büyük oranda bu çağrıya uyduğunu şimdiye kadar görüyoruz. Tabi ki örgütün içerisinde bazı direnen unsurlar olacaktır. 50-60 senedir çatışmadan, dağdaki yaşamdan başka bir şey bilmeyen bazı unsurların bu adaptasyon sürecinde zorlanması olağandır, bunu da çok yadırgamıyorum.

ESKİ SİYASİ EZBERLER BIRAKILMALI

Bu dönemin ilk gerekliliği eski siyasi ezberlerin geride bırakılmasıdır. Bunun ilk şartı da herkesin dil ve üslubuna dikkat etmesidir. Kullanılan dilin ve üslubun artık gerçekten kardeşliği, barışı, toplumsal bütünleşmeyi, aramızdaki tam manasıyla ahengin sağlanmasını gerektirecek şekilde revize edilmesi, düzenlenmesi ve yeni bir dil inşasının şart olduğu kanaatindeyim. Artık bu memlekette hiç kimse Türk'ü Kürt'ten, Kürt'ü Arap'tan, Sünni'yi Şii'den, Alevi'den ayırt edecek bir ayrımcı dili kullanmasın. Bu sürece verilecek en büyük zararın, dil ve üsluptan kaynaklanacağını düşünüyorum. Ayrımcı, ötekileştirici bir dil kullanmanın da Türkiye'ye büyük bir zarar vereceği kanaatindeyim.



MESELE SİYASİ ŞOV YAPMAK DEĞİL

(HABUR DENEYİMİ)Gördüğüm kadarıyla bir iki münferit olay dışında bu süreçlerde toplumun maşeri vicdanını rahatsız edecek görüntüler ortaya çıkmadı. Burada ilgililerinin de gerekli hassasiyetle davranmalarını bekliyoruz. Çünkü mesele burada sonuç almaktır, siyasi şov yapmak değildir.

MİLLETVEKİLLERİ NİYE DOKUNULMAZ OLSUN

(DOKUNULMAZLIKLAR) Dokunulmazlıklar siyaset için gerekli olan bir husustur. Ama sadece kürsü masuniyeti, yani siyasi fikirlerin ifade edilmesi için… Bireysel suçlar, yüz kızartıcı suçlar, birtakım başka üçüncü şahıslara karşı işlenmiş suçlar konusunda, Allah aşkına, niye milletvekilleri dokunulmaz olsun.

Dokunulmazlıklar siyaset için gerekli olan bir husustur. Ama sadece kürsü masuniyeti, yani siyasi fikirlerin ifade edilmesi için dokunulmazlıklar şarttır. Ama bireysel suçlar, yüz kızartıcı suçlar, birtakım başka üçüncü şahıslara karşı işlenmiş suçlar konusunda, Allah aşkına, niye milletvekilleri dokunulmaz olsun.

DÖNEM SONU BEKLENMEMELİ



Milletvekilleri de Türkiye Cumhuriyeti'nin diğer yurttaşları gibi yurttaştırlar ve bireysel suçlar konusunda mutlaka sorumlu olmaları ve bunun için de dönem sonlarını beklemeden bireysel suçlarla ilgili gerekli tahkikatların yapılabilmesinin önü açılmalıdır.

(YENİ PARTİLİ İSİMLERE YÖNELİK PARA TRAFİĞİ İDDİALARI) Bildiğim kadarıyla henüz açılmış bir dava yok. Birtakım suçlamalar var. Benim şahsi kanaatim, bu tür davaların, mümkün olan en kısa sürede bitirilmesini sağlamak olmalı... Çünkü sadece şahıslarla ilgili değil, siyasetçilerle ilgili yorumlarda bulunmuş oluyoruz. Doğru yol kısa bir süre içerisinde bu davaların sonuçlanmasıdır.



GÜMÜŞSUYU PARKI ÜÇKAĞITÇILARI

(FON VURGUNU)Çocukluğumuzda Gümüşsuyu Parkının girişinde üçkağıtçılar vardı. Otururlar, kartları dağıtırlar, millete bir de 20 lira verirler ki oynasınlar diye, akşama kadar kumar oynatırlar, ondan sonra çuvalla parayı alır götürürlerdi. Fon meselesi, anladığım kadarıyla zaten hayali birtakım yükseltmeler üzerinde oluşan bir iktisadi değer.

TAAMMÜDEN YAPILMIŞ, KATMERLİ

Bu fon meselesine zaten giren, bunun içerisinde oynayan herkes de hayali bir değer üzerinde oluşan iktisadi getiriyi elde etmek için fona girmiş vaziyette. Yani bilerek, isteyerek, taammüden yapılmış olan bir faaliyet var. Katmerli bir taammüt var.

HESABI SORULMALI

Kime gidiyorsa, nereye kadar uzanıyorsa bunların mutlaka hesabının sorulması sadece benim şahsi fikrim değil, milletin, kamuoyunun ortak beklentisidir. Dolayısıyla bu meselenin tamamıyla ayan beyan çözülmesi, hiçbir tereddüde mahal bırakmayacak şekilde suçluların, sadece suçluların değil, kimin ihmali, kusuru, hatası varsa onların hepsinin mutlaka hak ettikleri cezayı bulmaları milletin beklentisidir ve böyle olacağını ümit ediyorum. İstikamet de bu yönde ilerlemektedir.



(LİSTENİN AÇIKLANMASI) Mesele sadece o listedekilerden ibaret midir, değil midir onu da bilmiyorum. Ama kim varsa hiç ayrım gözetmeksizin, kimin bu konuda hatası, kusuru varsa, kim milletin parasına göz dikmiş, gasp etmişse bunların hepsinden hesap sorulmalıdır. Herhangi bir suçu varsa, kimin varsa hesabını soralım. Ama siyasetçi diye başlayarak topyekun bütün siyasetçileri suçlamanın da son derece haksızlık olduğunu düşünüyorum.