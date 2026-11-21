Bugün, fon meselesi bağlamında AK Parti'nin gösterdiği refleksi ve yenilenme iradesini ele almak istiyorum. Hareket noktamızda, ilgi çekici bir çalışma var. (İrlandalı) Yönetim bilimcitarafından kaleme alınan(The Second Curve: Thoughts on Reinventing Society) kitabındaki tespitleri, AK Parti'ye uyarlamayı deneyeceğim.Bireyler, şirketler, siyasi partiler ve ülkelerin başarı eğrisi zirveye ulaştıktan sonra düşüş başlar! Düşüşü önlemenin yolu, ilk başarı grafiği aşağıya dönmeden,başlatarak kendini yenilemekten geçer...Ayakta kalmak ve gelişmek için birinci dönem performansı zirveye ulaşıp düşüş trendine girmeden hemen önce; yeni düşünme ve iş yapma biçimini başlatmak gerekir. Bu dönüşüm, tanıdık sorunlara yeni bir bakış açısıyla yaklaşmayı ve köklü değişimi zorunlu kılar!Fon problemine kadar AK Parti, dış tehditlerle baş ederek bugünlere geldi. Şimdi, sıkıntı bünyenin içinden de kaynaklanıyor ve maalesef yayılma istidadı da gösteriyor.İşte böylesine zorlu tabloyla baş edebilmek için şu 4 kriteri aynı anda gözetme mecburiyeti bulunuyor:Cumhurbaşkanıın ilk andan itibaren sergilediği kararlı duruşu dikkatle not edelim. O duruş, isim bazında üzücü de olsa yüzleşmeyi ve arınmayı içeriyordu. Bu net tavır, AK Parti Tanıtım Medya Başkanıın dün paylaştığımealindeki açıklayıcı tablo ve grafiklerle derli toplu anlatımla ete kemiğe bürünmüştür. Bilhassa vurgulamak gerekir ki AK Parti ve tabanı, şu an gündemdeki isimler ve hataları değildir. Kızılelma idealinin ve Türkiye Yüzyılı mücadelesinin isimsiz kahramanları rahatsız oldukları olayların üstesinden gelecek temiz sicile ve kudrete sahiptir.Fon tasfiye yasası ile başlayan sürecin, sermaye piyasalarında şeffaflığı, hesap verebilirliği ve caydırıcılığı artıracak, uluslararası kredibilitesi yüksek düzenlemelerle devam edeceği en yetkili ağızlardan açıklanmış durumdadır.Cumhurbaşkanı Erdoğan, 18-19 Kasım 2026 tarihli konuşmalarında, parti teşkilatı ve kadro dinamiklerine ilişkin hassas değerlendirmeler yapmıştır. Yorulan ve şevkini kaybeden isimlerin dinlendirileceğini, kibir ve bencillik gibi tutumların ise parti kapısından içeri sokulmayacağını ifade etmiştir.Kanımca bu başlık biraz daha geniş analizi hak ediyor. Neden? Çünkü, konumuz sadece eski seçmeni muhafaza etmeyi içermiyor. Yeni toplumsal kesimlerle yeni temsil ilişkisi kurmayı da odağına alıyor!AK Parti, 2002'den bu yana ilk kez, 2024 yerel seçimlerinde birinci konumunu koruyamadı! 2027 veya 2028'e endeksli seçim çizgisinde ilerlenirken,lazım. Zira günümüz şartlarında, yani AK Parti ile oluşan yeni sosyolojide klâsik reform söylemi tek başına yetmiyor. Vatandaşın ve yatırımcının günlük hayatında hissedeceği kurumsal değişim talebi giderek artıyor.Bana göre,Gençlerin gelecek ve özgürlük beklentileri ile fırsat eşitliği istekleri gözetilmeli,Orta sınıfın ekonomik güvence ihtiyacı iyi etüt edilmeli,Emeklilerin ve ücretlilerin gelir kaybı giderilmeli,Esnaf ve küçük işletmelerin finansmana erişimi rahatlatılmalı,Dış politikada ve savunma sanayiinde erişilen düzey ile bu iki alandan doğan moral kondisyon, yeni siyasi programın merkezine yerleştirilmeli.Artık belli olgunluk seviyesine gelmiş fiziki yatırımlardan ziyade beşeri yatırımlar önceliklendirilmeli!