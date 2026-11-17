Türkiye, bugünkü fon meselesine benzer finansal sıkıntıları daha önce de yaşamıştı. Yıllar geçtikçe, araçlar ve yöntemler değişti ama siyasal yansıması hiç değişmedi. Bakınız, 1982-83 döneminde tasfiyesine karar verilen bankerler için şu hüküm uygulanmış:26 Ekim 2026 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan fon tasfiyesine ilişkin yasada ise sabit iki yıl kuralı yerine fon malvarlığından hukuka aykırı çıkarılan tüm değerlerin tespiti ve geri kazanılması esas alındı. Böylece fon tezgâhını kuran ve haksız kazanç elde edenlerle ilgili takibatın sonuna kadar sürdürülmesi kararlaştırılmış oldu.Fon vurguncularının yurtiçindeki ayağı yanında yurtdışına kaçırılan varlıkların iadesi için de ciddi çaba sarf ediliyor! Kasım ayı başı itibariyle uluslararası mali istihbarat çalışmaları kapsamında 36 farklı ülkede yaklaşık 9 milyar TL tutarında servet tespit edildiği biliniyor. Şu ana kadar aralarında İsviçre, Lüksemburg, Birleşik Krallık, Birleşik Arap Emirlikleri ve İngiliz Virgin Adaları'nın da bulunduğu merkezlere yönelik para hareketleri kesinleştirilmiş durumda. 200 milyon dolar civarındaki fon vurgunu servetlerinin Türkiye getirilmesi zorlu ve uzun bir süreci gerektiriyor. İlk etapta bu varlıkların, suç geliri ile bağı kurularak, 36 ülkedeki muhatap mali istihbarat kuruluşlarının desteği ileistendi. Tabii bu talebin karşılanması ülkeden ülkeye değişiklik gösteriyor. Örneğin İsviçre, yeterli kanıtın sunulması halinde geçici dondurma kararı verebilirken, vergi cenneti olarak bilinen ada ülkeleri ya kesinleşmiş mahkeme kararı beklemekte ya da kendi ülkelerindeki mahkemelerden de hüküm tesis edilmesini istemekte!

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Burada, Cumhurbaşkanıın sergilediği tavizsiz duruş, Fon Koordinasyon Kurulu'nun çalışmaları ve İletişim Başkanlığı'nın süreç yönetimi ile AK Parti'nin siyasal iletişim çizgisini ayrı ayrı değerlendirmek gerekiyor.Düzenli fon toplantıları ve ödeme plânları ile güncel gelişmeleri paylaşıyor. Tabiri caizse devlet mekanizmasının çalıştığını verilerle halka aktarıyor. Adli soruşturma da ifadeler ve yeni deliller ışığında sürüyor.Kamuoyunun bilgilendirilmesi ve ikna edilmesi adına AK Parti'nin, özgün iletişim aşamasına geçmekten başka çaresi bulunmuyor. Resmi beyanların tekrar tekrar paylaşımı tabanda karşılık üretmiyor. Eskiden olduğu gibi tane tane anlatımla, grafikli paylaşımla; sorunun kaynağına inilmesinde, nasıl çözüleceğine ve hangi adımların atıldığına dair izahata ağırlık verilmesi (bence) zaruret arz ediyor. Bilhassa Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın; ilk günden itibaren fon sorununu nasıl ele aldığını, isimlere ve sıfatlara takılmaksızın nasıl tavır sergilediğini ısrarla vurgulama ihtiyacı çokça hissediliyor. Kanımca, sahadaki bir AK Parti milletvekilinin, fon sorusuyla karşılaştığında genel geçer ifadeler dışında güçlü argümanların eksikliği görülüyor.Evet... Dün AK Parti Sözcüsüdedi ki...Kastettiğim iletişim takviyesi gereği işte burada. Sn. Çelik'in sözleri gerekli ama yetmiyor! Proaktif iletişim fırsatı geride kaldığından muhalefetin manipülasyonlarına karşı aktif iletişimi geliştirmek ve zamanı iyi değerlendirmek gerekiyor!