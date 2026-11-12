‘Fon’daki tablodan çıkarılacak dersler!

Yapısal bir sorunun hakkaniyetli şekilde çözüme kavuşturulması esastır. Fon meselesinde, Cumhurbaşkanımızın sergilediği irade son derece önemlidir. Küçük tasarruf sahipleri ve iyi niyetli yatırımcıların mağduriyetinin öncelikle giderilmesi bu iradenin yansımasıdır. (Ki yakında yeni ödeme plânı da açıklanacak!)Devlet Denetleme Kurulu'nun harekete geçirilmesi, siyaseti ve piyasaları olumsuz etkileyen skandala yol açanları ile nefsine yenik düşenlerin adalete hesap vermesi kararlılığı da aynı kapsamda okunabilir.Kabul... Her yeni ifade, her yeni bilgi ve bulgu zincirleme hukuki sonuçlar doğuruyor. İfade, gözaltı, tutuklama işlemleri devam ediyor. Lâkin sermaye piyasasının suçludan arındırılması ne kadar gerekli ise piyasaların bir an önce doğal işleyişine döndürülmesi de o kadar gerekli! Nitekim, adli makamların en makul tarihte iddianamesini tamamlaması ve yargılamanın başlaması artık temel beklentiye dönüşmüş durumda. Gerekirse ek iddianame de hazırlanarak yargılama sürecinin etkinliği ve sürdürülebilirliği de sağlanabilir. Mahkeme önündeki beyanların, organize iş çevirenlerin listesinin açıklığa kavuşması bakımından kritik olacağına da kuşku yok.

***

Asıl değinmek istediğim konu, fon hadisesinden çıkarılacak derslerle bir daha aynı sıkıntıların yaşanmaması için alınması gereken idari ve yasal tedbirle ilgili...(Morgan Stanley Capital International) kısa süre önce, Türk Borsası'nı hedef alan, takvime bağlanmış ön şartlarını duyurdu. MSCI, dünya genelinde borsaların performansını ölçenolmanın yanında, uluslararası kurumsal yatırımların tercihini yönlendirenta kendisi!Şirketlerin arkasındaki asıl pay sahiplerini, fon ilişkilerini detaylıca ve zamanında açıklayın.Koordine ve şüpheli fon işlemlerine karşı hızlı ve etkili gözetim/denetim yapın.Hisselerin halka açıklık oranlarının bağımsız kurumlarca doğrulanabileceği şeffaf bir sistemi hayata geçirin.MSCI'ın en büyük eleştirisi, bazı fonlar üzerinden halka açıklık oranlarının yapay olarak şişirilmesiydi!Neydi o?Normalde bir şirketin patronunun elindeki hisseler ", yani borsada alınıp satılamaz. Bunlarolarak nitelendirilir. Fakat bizdeki gibi ekseni kaymış bazı finansal cambazlar, şöyle hileli yollara sapmış:Bugün için SPK, fonlar üzerinden dolaylı olarak tutulan payların, halka açıklık hesabından çıkarılmasını sağladı. Bu önlem gerekli ama yeterli değil! Şirketlerin borsadaki dolaşım oranlarının bağımsız şekilde doğrulanabileceği bilgi paylaşım standartları da oluşturulmalı. Hisselerin ve fonların arkasındaki isimleri tespit eden bir model de tesis edilmeli.Riskin, görece daha az maliyet üreteceği bir anda fark edildiği, kurumların ve başlarındakilerin uyumsuzluğu yüzünden koordine hareket edilemediği, ilgili siyasi otoriteninzihniyeti ile davrandığı, finansal mühendisliğe meraklı fırsatçıların ise mevzuattaki boşluklardan, bürokrasinin elindeki yetkiyi tavizsiz kullanma basireti sergileyemediği, araya menfaat ilişkilerinin girdiği,söylemlerinin tesirinde kalındığı, karmaşık tabloyla karşılaştığımız açık gerçek.Aracısız, Cumhurbaşkanı'na bağlı, sadece ona rapor veren, çekirdek kadrodan ibaret, asgari doktoralı, devleti bilen, 40 yaş altı isimlerden oluşannun kurulması. Ekonominin bütününe ilişkin risk analizi yapılarak kısa ve orta vadeli gidişatın gizlilik içinde bizzat Cumhurbaşkanı'na aktarılması!