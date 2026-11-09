Karabağ ruhu kazandı...

İki liderin buluşması ve baş başa görüşmenin neticesi merakla bekleniyordu. Kazanan, "Kardeşlik hukuku" oldu.

Karabağ Zaferi'nin 6. yıldönümünde tarihi Şuşa kentinde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya gelen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, küresel liderliğinin etkileyici örneklerinden birini daha sergiledi! "Devlet Aklı" ağır bastı.

Aliyev'in vurguladığı gibi Erdoğan, yoğun gündeminde bu hassas ziyareti gerçekleştirdi. Aliyev de Erdoğan'ın bu jestine, Fuzuli Havalimanında sıcak karşılama ile karşılık verdi. İki devlet başkanı ile birlikte fotoğraf veren Emine Erdoğan ve Mihriban Aliyeva, deyim yerindeyse "düşman çatlattı!"

Nitekim, Erdoğan-Aliyev ortak basın toplantısında, Türkiye ile Azerbaycan'ın "sarsılmaz birliği" vurgulandı.

Aliyev'in şu cümlesini, ileriye bakma iradesi olarak okumak mümkün:

"... Hiç kimsenin aramıza girmesine ya da kendi kişisel çıkarları uğruna birliğimize, kardeşliğimize ve dayanışmamıza gölge düşürmesine izin vermeyiz!"

Elbette Cumhurbaşkanımız da bu duygudaşlığı karşılıksız bırakmadı ve "Kardeşliğimizi zayıflatmak isteyenler dün olduğu gibi bugün de yarın da emellerine asla ulaşamayacaktır!" dedi.

Bununla da yetinmedi ve Aliyev'in öncülüğündeki kalkınma hamlesini övdü...

"Buraya gelirken 7 ayrı tünelden geçtik. Bu yedi tünel bölgede bir altyapı inşasının ne denli başarılı olduğunu ortaya koyuyor. Ve Şuşa'ya gelirken nereden nereye geldik, bunu görmenin bahtiyarlığı içerisindeyiz..."

Ve nihayet...

Bilge şahsiyet Bahtiyar Vahapzade'nin "Azerbaycan-Türkiye" şiirinden Erdoğan'ın seçtiği bölüm:

Birdir bizim hür halimiz

Sevinçimiz-melalımız.

Bayraklarda hilalımız

Azerbaycan-Türkiye.

Unutmadan...

Hankendi'deki resmi yemeğe eşlik eden şarkılarda, Cumhurbaşkanımızla özdeşleşen, "Beraber yürüdük biz bu yollarda" parçasının icra edilmesi de ziyarete renk kattı.