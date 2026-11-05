ABD... Mikro siyasetin mucizesi!

Seçim ABD'nin, neticeleri ise tüm dünyanın oldu. Amerikan iç siyasetinin değişen dengeleri hem seçmen davranışı hem de küresel yansımaları açısından eşsiz mesajlar verdi.Artıkönüne geçmiş durumda. Farklı eyaletlerde, farklı özelliklerdeki Amerikalı seçmenler, günlük hayatlarını yani ceplerini ilgilendiren gelişmeleri doğrudan sandığa yansıttılar. Yaşadıkları çevrelerin özgün sorunlarına somut çözüm öneren adayları tercih ederek yüksek siyasete ince ayar çektiler.Mesele elbetteın politikaları, sözleri ile eylemleri arasında açılan makastan kaynaklanan maliyetti. Beyaz Saray'dakisiyaseti ilesiyaseti bu kez birbiri ile örtüşmedi. Demokratların yükselişi sanıldığı kadar etkili vaatlerinden kaynaklanmadı. Trump'ın frenlenmesi gereği öylesine ağır bastı ki Demokratlar hem Temsilciler Meclisi hem de Senato'da hâkimiyet tesis ederek Başkanı,konumuna indirgedi.Trump'ın, gelgitlerle dolu, Amerikan demokrasisinde yılların birikiminden doğan kurum ve kurallarla kavgalı, çoğu zaman belirsiz siyasetine açılan seçmen kredisi tükendi.Başkanın bütçesi, harcamaları, kabinesi, yakın çalışma arkadaşları hatta ailesi sık sık Kongre Binası'nda sorgulanırken görülecek. İç siyasetin kıskacına girmesi kaçınılmaz olan Trump'ın, enerjisini savunmalara yoğunlaştırması kuvvetle muhtemel. Elbette,düşüncesiyle çılgınca işlere girme ihtimali de göz ardı edilemez. Lâkin müesses Amerikan nizamının, Trump patentli kararlara direnç göstermesi; uluslararası aktörlerin de (şimdiye dek alttan aldıkları) ABD Başkanı'na üst perdeden konuşması da şaşırtıcı olmayacak.

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Amerikalı seçmen,döneminde yönetimlere fırsat penceresi açıyor. Zamanla umdukları ile bulduklarının muhasebesini yapıyor. Tabiri caizseVaatlerle gerçek tabloyu kıyaslayarak net bir tavır geliştiriyor. Bu süreç, ABD ara seçimlerinde de böyle seyretti...Trump'ın beyanları başlangıçta basit ama etkiliydi...Sonsuz savaşların biteceği, Amerikalı firmaların yeniden ülkesine dönerek üretim yapacağı, refahın artacağı, Amerikan halkının aleyhine işlediği iddia edilen gümrük vergilerinin düzenleneceği, yapay zekâ devriminin külfetinden ziyade nimetlerinin dağıtılacağı, her Amerikalının cebine 5 bin dolar konulacağı bir dünya tasavvuru pazarlandı...Hatta Venezuela'daki korsanlık yani eski Devlet Başkanı Maduro'yu hedef alan şafak baskını, Trump Amerika'sının güç gösterisi olarak sunuldu. Bu yapay coşku Trump'ı, İsrail Başbakanınun kanlı oyununda ana aktöre dönüştürdü. Trump, Avrupalı ortaklarına, NATO'ya danışmadan İsrail'le birlikte İran'a savaş açtı. Siyasi hedefi ve çıkış şekli belli olmayan bu kirli savaş, Körfez ülkelerine güvenlik tehditleri, dünyaya ise enerji krizi ihraç etti.ABD piyasalarına, bilhassa orta sınıfına da ekstra faturalar ödetti. Büyüyen Amerikan ekonomisi, 1 galon benzine (3.79 litre) 2.8 dolar yerine 4.2, Kaliforniya'da 6 dolar ödemek zorunda bırakılan ortalama Amerikalının derdine derman olamadı.Trump, Washington DC'de durdukça Türk-Amerikan ilişkileri son yıllarda kazandığı ivmeyi koruyacaktır. Lâkin Başkan'ın sözlerini tutması kolay olmayacaktır. İçerikli ve sonuç veren ilişkiler savunma sanayii alanında daha kontrollü ilerleyecek, Türkiye'nin bölgesel güç kimliğine olan destek ise sürecektir.