Fonlar tasfiye edilirken hassas hukuki sorular!

Acaba diyorum... Klâsik çözüm yöntemlerini de aşarak örneğin, "mu hazırlansa? Öyle ya... Amaç, yalnızca fonları tasfiye etmekten ibaret kalmayacak. Fonların arkasındaki ekonomik ilişkiler ağını da ortaya çıkarmak gerekecek. Böylece, mevcut ve sonradan yaşanabilecek sorunları çözmek, varlıkların değerini korumak, geri kazanılabilecek değerleri sisteme kazandırmak ve hakiki yatırımcılar bakımından nihai ekonomik kaybı en aza indirmek mümkün olabilecek.Kabul edelim ki bugünkü fon probleminde mesele yalnızcasorusundan ibaret değil. Neden? Çünkü fonların arkasında;Portföy yönetim şirketleriFonların aldığı veya sattığı menkul kıymetlerİlişkili şirketlerFon-şirket arasındaki para ve varlık hareketleriGerçek ve tüzel yatırımcılarAracı kurumlarTakasbank/Merkezi Kayıt Kuruluşu/TEFAS (Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu) işlemleri,Sorumlu kişilerin malvarlıklarıVarsa üçüncü kişilere yapılan transferler gibi birbirine bağlı çok sayıda unsur bulunuyor.Kanımca,modeli ilerleyen günlerde yetersiz kalabilir. Bana göre, olayın tamamını görebilen ve gerektiğinde varlıkları takip ederek geri kazanabilen özel bir mekanizma kurulmalı.

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Fon kapanından çıkış stratejisinde, denklemin bilenenleri yanında bilinmeyenlerini de açıklığa kavuşturmak için şu başlıklar bütüncül biçimde masaya yatırılabilir.Gerçek mali durumun tespitiFonlar- Portföy Yönetim Şirketleri bağlantılı işlemlerin koruma altına alınması(Şu an TMSF üzerinden düşünüldüğü gibi) Tek çözümleme havuzunun tesisiVarlık bilançosunun netleştirilmesiNormal-Şüpheli ve Geri Alınabilir işlemlerin ayrılmasıVarlıkların ve değerinin korunmasıAlacakların tahsiliGeri alınabilir varlıkların kurtarılmasıHak sahiplerinin belirlenmesi ve ilk ödemelerin yapılmasıSonradan tahsil edilen varlık veya değerlerin ek dağıtımıNihai kapanış.

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Cumhurbaşkanıın bu çetrefilli fon hadisesine el koyması, Cumhurbaşkanı Yardımcısıın başkanlığındaoluşturması doğru hamle idi. Neden? Çünkü ilk günlerin telaşı ile SPK'dan, ileride farklı hukuki sonuçlar doğurabilecek arka arkaya açıklamalar geldi.SPK, 17 Eylül'deki kararıyla söz konusu fonları TEFAS'ta işleme kapattı. Banka dışındaki alım ve iade işlemleri durduruldu. Ancak sonrasında yayımlanan bültende, ihbarlı fonlar bakımındansınırı getirildi.Belirsizlik düğümü de burada atıldı! Zira yatırımcı şu mantığı işletti:Fakat 28 Eylül'de SPK'nın yaptığı açıklama sanki bu tabloyu değiştirdi.Kurul, 17 Eylül günü TEFAS'a iletilenbildirdi. Bu talimat sahiplerinin, tasfiye sonunda kalacak bakiyeden katılma payları oranında ödeme alacaklarını duyurdu. SPK'ya göre; 16 Eylül saat 13.30 sonrası ile 17 Eylül saat 13.30 öncesi verilen emirler, aynı gün sonu fiyatına tâbi. Fonlar, 17 Eylül'de TEFAS'ta kapatıldığı için, o gün sisteme giren emirlerin tamamının fiilen işleme alınması mümkün olamazdı.Ama bir soru yine de ortada duruyor:Eğer bu saat herhangi bir hukuki ve ekonomik sonuç doğurmuyorsa, 2026/61 sayılı bültende neden özellikle belirtildi?Yok eğer bir sonuç doğuruyorsa, bu saatten önce verilen emirler neden daha sonra topluca iptal edildi?Burada,demek doğru olmaz. TEFAS'a verilmiş bir satış veya iade emrinin tek başına yatırımcıya karşı kesinleşmiş bir alacağı doğurduğunu söylemek için ilgili fonun izahnamesine, ihraç sözleşmesine, işlem kurallarına ve mevzuata birlikte bakmak gerekir.Fon portföyündeki varlıkların değeri düşebilir. Tahsil edilemeyen alacaklar çıkabilir. Tasfiye giderleri oluşabilir. Yatırımcıya dağıtılacak para azalabilir. Bu nedenle her emir için en az üç soru sorulmalıdır:Cevaplar ortaya çıktığında hem hukuki tartışmanın hem de ekonomik hesabın gerçek boyutu daha net görülecektir.