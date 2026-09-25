Dünya söylediğimiz yere yeni geliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaşanan fon krizinin finansal sistem ve ekonomiye yönelik risk oluşturmadığını belirtirken, "Gereken yapılıyor, yapılacak. Sorumluluğu olan kim varsa, bunlardan hukuk önünde hesap sorulacak" değerlendirmesini yaptı. BM reformuna vurgu yapan Erdoğan, konuyu dile getirdiğinde dünya kulak vermiş olsaydı Gazze'de canların kaybedilmeyeceği hatta savaşların önlenmiş olabileceği ihtimaline vurgu yaptı. Türkiye'nin "Terörsüz Türkiye" defterini kapatacağına dikkat çeken Erdoğan, sahadaki gelişmelerin yakından takip edildiğinde "neticeye uzak olmayan zamanda ulaşılacağını" söyledi. Erdoğan, Irak'ta PKK varlığının son bulacağına vurgu yaparak, "Irak'la artık terörü değil, Kalkınma Yolu'nu, refahı konuşmak istiyoruz" ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu için gittiği New York'taki Türkevi'nde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan özetle şu mesajları verdi:

FON KRİZİ: Şunun bilinmesini isterim: Sorumluluğu olan kim varsa bunlardan hukuk önünde hesap sorulacaktır. Ayrıca benzer bir problemin tekrar yaşanmaması için hukuki ve idari düzenlemeler dahil hangi tedbirlere ihtiyaç duyuluyorsa, bunların da hayata geçirilmesini sağlayacağız.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE: Süreç ilgili birimlerimizin kontrolünde adım adım ilerliyor. Meclis'imiz de yasada tanımlanmış çerçevede sürece katkı verecek ve Türkiye, inşallah, birlik ve beraberlik içinde terör defterini kapatacaktır. Hasılı kelam, bize yansıyan bir sorun yok. Süreç ilerliyor ve inşallah neticeye de uzak olmayan bir zamanda ulaşacağız.

IRAK'TAKİ PKK VARLIĞI: Bugün Irak makamlarıyla bölge terörden arındırıldıktan sonra kontrolünün nasıl olacağını istişare ettik. Ayrıca Başika'nın devri konusunu ele aldık. Komşumuz Irak ile artık terör konularını değil, Kalkınma Yolu'nu, karşılıklı ticaret hacmimizi artırmayı, istikrarı, huzuru ve refahı daha fazla konuşmak istiyoruz. Süreç olumlu ilerliyor. İyi bir ivme yakaladık. İnşallah neticesi de güzel olacak.

BM'DE REFORM: Mesele sadece Türkiye'nin daha fazla söz sahibi olması değil, mesele Afrika'nın, Asya'nın, Latin Amerika'nın, İslam dünyasının, Avrupa'nın ve diğer bütün bölgelerin kendi tecrübeleriyle, kendi iradeleriyle bu küresel sistemde hakkaniyetli biçimde temsil edilme meselesidir. Bunun için diyoruz ki; veto mekanizması kaldırısın; sadece 5 üyeyi koruyan BM modelinden, bütün üyeleri kuşatan bir mekanizmaya geçiş yapalım. Kurulacak yeni yapıda, seçilmiş üyelerin belirli sürelerle görev yaptığı, yeniden görev almak isteyenlerin uluslararası toplumun güvenini yeniden kazanmak zorunda olduğu daha adil bir sistem olmalıdır. Dünyanın sorunlarına 5 üye değil, bütün üyeler çözüm sunsun ve kararlar alsın. Çünkü dünyanın artık yeni duvarlara değil, yeni köprülere ihtiyacı var.

FİLİSTİN SORUNU: Bu yolculuk dimdik bir duruştan ibarettir. Bölgemizdeki birçok mesele o günlerde atılan yanlış adımlarla büyüdü, kıvılcımlar adeta yangına döndü. O günlerde söylediklerimize dünya kulak kabartsa ve tedbir alınsaydı, bunca can kaybedilmeyecekti. Birleşmiş Milletler reformu o yıllarda yapılmış olsaydı, bugün bölgemizde ve dünyadaki çatışmaların ve savaşların önlenmesi işten bile değildi. Filistin Devlet Başkanı Sayın Mahmud Abbas'ın üst üste iki yıl Birleşmiş Milletler'de bulunamaması bile başlı başına uluslararası sistemdeki adaletsizliğin ne kadar derinleştiğini gösteren bir tablodur. Bizim meselemiz hiçbir ülkeye karşı olmak değildir. Bizim meselemiz adaletsizliğe karşı olmaktır. Kendi adımıza mutluyuz ki o günlerden bu günlere hep tarihin doğru tarafında durduk, milletimizi utandıracak bir tek adım bile atmadık. Bugün dünya, bizim ilk gün söylediğimiz yere gelme eğilimindedir.

BARIŞI İSRAİL BALTALIYOR: Gazze'de akan kanı durdurmadan, ateşkesi kalıcı hale getirmeden ve Filistinlilerin kendi topraklarında onurlu bir geleceğe sahip olmasını sağlamadan Ortadoğu'ya kalıcı barış gelmeyecektir. Gazze'de kalıcı barış, huzur ve istikrar için Hamas dahil neredeyse herkes olumlu adımlar atmış ve çözüm isteklerini ortaya koymuştur. Fakat İsrail, saldırganlığını sürdürmekte, barışı baltalamaktadır.

F-35'LERİN AKIBETİ: Sayın Trump ile bu konuyu NATO'da da görüşmüştük. Türkiye'nin F-35 programına dönüşü konusunda olumlu bir irade ortaya koydu. Bu iradenin artık somut adımlara dönüşmesini bekliyoruz. Bu konuda temaslarımızı sürdürüyoruz.



BU FİDAN BOY VERECEK

MEKKE İTTİFAKI: Kurumsallaşma çalışmalarının tamamlanmasıyla yolumuzda daha güçlü ilerleyeceğimizden şüphem yok. Dışarıdan gelip bölgemize güvenlik reçetesi yazanların çoğu zaman geride daha fazla istikrarsızlık bıraktığını hep birlikte gördük. Diktiğimiz bu fidan, kısa sürede boy verecek ve bir çınara dönüşecektir. Biz ülkemize ve milletimize güveniyoruz, kardeşlerimize güveniyoruz.

HÜRMÜZ BOĞAZI AÇILMALI



Hürmüz Boğazı'nın gemi trafiğine kapatılmasına karşıyız. Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer serbestisinin korunması şarttır. Çünkü Hürmüz Boğazı'ndaki her gerilim, sadece bölge ülkelerini değil, Avrupa'yı, Asya'yı, enerji piyasalarını, taşımacılığı ve milyonlarca insanın günlük hayatını doğrudan etkiliyor. Orası küresel enerji güvenliği ve uluslararası ticaret için hayati önemdedir. Sorunların diyalog ve müzakere yoluyla çözülmesinin anahtarı olarak Hürmüz açılmalıdır. Yapılması gereken yeni cephelerin değil, yeni diplomasi kanallarının açılmasıdır.



TAHIL KORİDORU İÇİN ÇALIŞIYORUZ



Karadeniz bu savaşın bir cephesi değildir, asla olmamalı. Biz taraflarla yaptığımız görüşmelerde seyrüsefer emniyetinin yeniden sağlanmasının gereğini ayrıntılı bir şekilde anlatıyoruz. Bunun iki faydası olacak, gıda güvenliğinin sağlanması ve savaşın yayılmasının önlenmesi. Karadeniz'de ticari gemilere saldırıyı kim yaparsa yapsın kabul etmediğimizi, tarafların sorumlu davranmasını beklediğimizi net bir şekilde ilan ettik. Artık yeniden tahıl koridorunu tesis etmek için gayretlerimizi artırdık. Bunun için diplomatik adımlarımızı da hızlandırıyoruz. Konuyu Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile bir kez daha ele aldım ve kendisinden aldığım cevap da olumlu.



EMİNE ERDOĞAN'IN ABD'DE GÜNDEMİ ÇOCUKLAR, İKLİM VE KALKINMA OLDU



DÖNGÜSEL EKONOMİ GELECEĞİMİZ İÇİN ŞART

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu dolayısıyla bulunduğu New York'taki temaslarında sürdürülebilirlik ve döngüsel ekonominin hayati önemine dikkat çekti. Mevcut üretim ve tüketim sistemlerinin dünyayı sürüklediği çıkmaza işaret eden Erdoğan, yeryüzünün talan edilmiş bir maden ocağına benzediğini belirterek, döngüsel ekonominin bir seçenek değil, geleceğimiz için mutlak bir zorunluluk olduğunu vurguladı. Tek kullanımlık ürünler etrafında şekillenen "kullan-at" kültüründen uzaklaşılması gerektiğinin altını çizen Erdoğan; uzun ömürlü ve onarılabilir ürünlerle bir sürdürülebilirlik kültürünün inşasının şart olduğunu ifade etti.