Adaletin ve mazlumun sesi: Erdoğan

BM Genel Kurulu tıklım tıklım. ABD Başkanı konuşuyoicraatları ile övündü. Ekonomi, enerji, istihdam ve ülkenin yeniden güçlenmesi konusunda yönetiminin başarılarını sıraladı.küresel sistemin "açıkladı...öne sürdü. Ve Cumhurbaşkanıtoplumun kıdemli lideri olarak 16. kez BM kürsüsünde... Tahmin ettiğimiz gibi konuşmasına,diye başladı. Gazze içinbenzetmesi yaptı.vurgusunun ardına ekledi:Tayyip Erdoğan'ındiyerek soykırımcı İsrail üzerindeki BM baskısının artmasını istedi.uyarısıyla yetinmedi.diyerek genel kurul salonundaki delegeleri derinden sarstı. İtibarlı ve güven veren BM için çarpıcı kriterlerini sıraladı:Gazze'de çocukların özgürce uçan uçurtmaları gördüğü bir dünya,Uzakdoğu'da emekçilerin vahşi kapitalizmle sömürülmediği bir dünya,Afrikalıların müreffeh toplumlar gibi geleceklerine umutla baktığı bir dünya!Erdoğan, BM'ye hitabında geniş bir vizyonla dünya turu da attı.ayrı ayrı değindi.'ni "İüzerine kurdu.adına'in BM Gıda Teşkilatı direktör adaylığına destek istedi.mesajlarını yine bir Erdoğan klasiği ile tamamladı: