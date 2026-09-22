BM, kaybettiği güveni ararken Erdoğan farkı...
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BM Genel Kurulu'nun 81. oturumu. New York'ta hava, dünyanın genel görünümü gibi. Puslu! İnce ince, göz yaşı misali yağan yağmur, birkaç dakika içinde insanı sırılsıklam yapıyor.
Birleşmiş Milletler bu kez, kaybettiği değerleri arıyor... "Güveni yeniden tesis etmek, dönüşümü yönetmek: Herkes için sonuç veren bir BM" temasıyla toplanıyor.
Peki ama gerçekte durum ne?
BM'ye 16. kez hitap eden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan dışında samimiyetle küresel adalet arayan, çözüm öneren, "aileyi çocukları korumalıyız" diyen, "iklim değişikliği ile mücadelede takvime endeksli yol haritası çizen başka lider var mı" diye sorarsanız, bulunduğunuz yerden de cevabını kolayca verebilirsiniz.
Rusya Savunma Bakanlığı, Moskova'nın tarihindeki en büyük saldırıya maruz kaldığını duyurdu.
NATO Genelkurmay Başkanları, Kopenhag'da düzenlenen toplantıda, kolektif savunma yeteneklerinin güçlendirilmesini ve Ukrayna'ya askeri desteğin sürdürülmesini kararlaştırdı.
Fransa Cumhurbaşkanı Macron Meclis'te temsil edilen partilerin liderlerini "Rusya'nın hibrit tehdidi" başlıklı güvenlik zirvesine davet etti.
Başkan Trump, Polonya'da kalıcı "ABD üssü" kurulacağını açıkladı.
Almanya'da aşırı sağın yükselişi sürerken seçimler nedeniyle BM programını iptal eden Şansölye Merz, ağır siyasi yenilgiye uğradı.
Alman Genelkurmay Başkanı Breuer, "Almanya ordusunu, sanayisini ve sivil toplumunu olası bir askeri çatışmaya hazırlamalı" dedi.
Başkan Trump, BM için New York'a gelecek olan İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile görüşmeye açık olduğunu belirtti.
İran Devrim Muhafızları ise ABD'nin yeni saldırı başlatması durumunda savaşın coğrafyasını değiştireceklerini ilan etti.
Yemenli Husiler, Suudi Arabistan'ın enerji altyapısını hedef alarak ekonomisini yok etme tehdidinde bulundu.
İşgalci İsrail güçleri, Suriye'nin güneyindeki Kuneytra kırsalına girerek kontrol noktası kurdu.
ABD, İsrail'e 2,8 milyar dolarlık aralarında MK-84 bombalarının da bulunduğu 60 bin adet mühimmatın sevkiyatına başladı.
New York Belediye Başkanı Mamdani'nin, "Yeri Lahey/Ceza Mahkemesi" dediği İsrail Başbakanı (katil) Netanyahu, BM toplantısı için New York'a geldi. Filistin Devlet Başkanı Abbas'a ise ABD vize vermedi.
Hürmüz ve Bab-el Mendep Boğazı krizi, Rusya ve Ukrayna'nın karşılıklı rafineri saldırı nedeniyle dizel krizi başladı. Fransa'da dizel fiyatları 2,40 avroyu aşarak Avrupa'da rekor kırdı.
ABD'de benzin fiyatı 28 Şubat'ta İran ile başlayan çatışmaların ardından % 50 artışla 4,47 dolara ulaştı.
Avrupa'da kış öncesinde doğalgaz stoklarının hedeflenen seviyenin altında kalması, enerji arz güvenliği ve enflasyon endişelerini derinleştirdi.
Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in Washington ziyaretinde birincil konu, "yapay zekâ güvenlik bildirim sistemi!" olarak belirlendi.
Listeye... Birleşik Krallık'ın parçalanması tartışmaları, ABD-Kanada müttefikliğinin çökmesi, AB'nin Kanada'da imtiyazlı ortaklık önermesi, tırmanan ticaret savaşları, İsrail'in Doğu Kudüs'ü Batı Şeria'dan ayırma planı, Gazze ve Lübnan'da süren katliamları, Afrika kıtasındaki liman ve enerji kaynaklarına dair emperyalist rekabet, Kuzey Kore'nin balistik füze denemeleri, iklim değişikliği çığlığına sağır kalan iki yüzlü dünya da eklenebilir!
Soru:
Sizce, dünya hangi kaçınılmaz sona doğru yaklaşıyor?
Birleşmiş Milletler bu kez, kaybettiği değerleri arıyor... "Güveni yeniden tesis etmek, dönüşümü yönetmek: Herkes için sonuç veren bir BM" temasıyla toplanıyor.
Peki ama gerçekte durum ne?
BM'ye 16. kez hitap eden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan dışında samimiyetle küresel adalet arayan, çözüm öneren, "aileyi çocukları korumalıyız" diyen, "iklim değişikliği ile mücadelede takvime endeksli yol haritası çizen başka lider var mı" diye sorarsanız, bulunduğunuz yerden de cevabını kolayca verebilirsiniz.
***Dikişleri atmakta olan uluslararası sistem alarm veriyor. Gelin, güncel manzaraya yakından bakalım.
Rusya Savunma Bakanlığı, Moskova'nın tarihindeki en büyük saldırıya maruz kaldığını duyurdu.
NATO Genelkurmay Başkanları, Kopenhag'da düzenlenen toplantıda, kolektif savunma yeteneklerinin güçlendirilmesini ve Ukrayna'ya askeri desteğin sürdürülmesini kararlaştırdı.
Fransa Cumhurbaşkanı Macron Meclis'te temsil edilen partilerin liderlerini "Rusya'nın hibrit tehdidi" başlıklı güvenlik zirvesine davet etti.
Başkan Trump, Polonya'da kalıcı "ABD üssü" kurulacağını açıkladı.
Almanya'da aşırı sağın yükselişi sürerken seçimler nedeniyle BM programını iptal eden Şansölye Merz, ağır siyasi yenilgiye uğradı.
Alman Genelkurmay Başkanı Breuer, "Almanya ordusunu, sanayisini ve sivil toplumunu olası bir askeri çatışmaya hazırlamalı" dedi.
Başkan Trump, BM için New York'a gelecek olan İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile görüşmeye açık olduğunu belirtti.
İran Devrim Muhafızları ise ABD'nin yeni saldırı başlatması durumunda savaşın coğrafyasını değiştireceklerini ilan etti.
Yemenli Husiler, Suudi Arabistan'ın enerji altyapısını hedef alarak ekonomisini yok etme tehdidinde bulundu.
İşgalci İsrail güçleri, Suriye'nin güneyindeki Kuneytra kırsalına girerek kontrol noktası kurdu.
ABD, İsrail'e 2,8 milyar dolarlık aralarında MK-84 bombalarının da bulunduğu 60 bin adet mühimmatın sevkiyatına başladı.
New York Belediye Başkanı Mamdani'nin, "Yeri Lahey/Ceza Mahkemesi" dediği İsrail Başbakanı (katil) Netanyahu, BM toplantısı için New York'a geldi. Filistin Devlet Başkanı Abbas'a ise ABD vize vermedi.
Hürmüz ve Bab-el Mendep Boğazı krizi, Rusya ve Ukrayna'nın karşılıklı rafineri saldırı nedeniyle dizel krizi başladı. Fransa'da dizel fiyatları 2,40 avroyu aşarak Avrupa'da rekor kırdı.
ABD'de benzin fiyatı 28 Şubat'ta İran ile başlayan çatışmaların ardından % 50 artışla 4,47 dolara ulaştı.
Avrupa'da kış öncesinde doğalgaz stoklarının hedeflenen seviyenin altında kalması, enerji arz güvenliği ve enflasyon endişelerini derinleştirdi.
Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in Washington ziyaretinde birincil konu, "yapay zekâ güvenlik bildirim sistemi!" olarak belirlendi.
Listeye... Birleşik Krallık'ın parçalanması tartışmaları, ABD-Kanada müttefikliğinin çökmesi, AB'nin Kanada'da imtiyazlı ortaklık önermesi, tırmanan ticaret savaşları, İsrail'in Doğu Kudüs'ü Batı Şeria'dan ayırma planı, Gazze ve Lübnan'da süren katliamları, Afrika kıtasındaki liman ve enerji kaynaklarına dair emperyalist rekabet, Kuzey Kore'nin balistik füze denemeleri, iklim değişikliği çığlığına sağır kalan iki yüzlü dünya da eklenebilir!
Soru:
Sizce, dünya hangi kaçınılmaz sona doğru yaklaşıyor?