BM, kaybettiği güveni ararken Erdoğan farkı...

Genel Kurulu'nun 81. oturumu. New York'ta hava, dünyanın genel görünümü gibi. Puslu! İnce ince, göz yaşı misali yağan yağmur, birkaç dakika içinde insanı sırılsıklam yapıyor.Birleşmiş Milletler bu kez, kaybettiği değerleri arıyor...temasıyla toplanıyor.BM'ye 16. kez hitap eden Cumhurbaşkanıdışında samimiyetle küresel adalet arayan, çözüm öneren,diyen," diye sorarsanız, bulunduğunuz yerden de cevabını kolayca verebilirsiniz.

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Gelin, güncel manzaraya yakından bakalım.Rusya Savunma Bakanlığı, Moskova'nın tarihindeki en büyük saldırıya maruz kaldığını duyurdu.NATO Genelkurmay Başkanları, Kopenhag'da düzenlenen toplantıda, kolektif savunma yeteneklerinin güçlendirilmesini ve Ukrayna'ya askeri desteğin sürdürülmesini kararlaştırdı.Fransa CumhurbaşkanıMeclis'te temsil edilen partilerin liderlerinibaşlıklı güvenlik zirvesine davet etti.BaşkanPolonya'da kalıcıkurulacağını açıkladı.Almanya'da aşırı sağın yükselişi sürerken seçimler nedeniyle BM programını iptal eden Şansölyeağır siyasi yenilgiye uğradı.Alman Genelkurmay Başkanıdedi.Başkan Trump, BM için New York'a gelecek olan İran Cumhurbaşkanıile görüşmeye açık olduğunu belirtti.İran Devrim Muhafızları ise ABD'nin yeni saldırı başlatması durumunda savaşın coğrafyasını değiştireceklerini ilan etti.Suudi Arabistan'ın enerji altyapısını hedef alarak ekonomisini yok etme tehdidinde bulundu.İşgalci İsrail güçleri, Suriye'nin güneyindeki Kuneytra kırsalına girerek kontrol noktası kurdu.ABD, İsrail'e 2,8 milyar dolarlık aralarında MK-84 bombalarının da bulunduğu 60 bin adet mühimmatın sevkiyatına başladı.New York Belediye Başkanı'nin,dediği İsrail Başbakanı (katil)BM toplantısı için New York'a geldi. Filistin Devlet Başkanı'a ise ABD vize vermedi.Hürmüz ve Bab-el Mendep Boğazı krizi, Rusya ve Ukrayna'nın karşılıklı rafineri saldırı nedeniylebaşladı. Fransa'da dizel fiyatları 2,40 avroyu aşarak Avrupa'da rekor kırdı.ABD'de benzin fiyatı 28 Şubat'ta İran ile başlayan çatışmaların ardından % 50 artışla 4,47 dolara ulaştı.Avrupa'da kış öncesinde doğalgaz stoklarının hedeflenen seviyenin altında kalması, enerji arz güvenliği ve enflasyon endişelerini derinleştirdi.Çin Devlet Başkanıin Washington ziyaretinde birincil konu,olarak belirlendi.Birleşik Krallık'ın parçalanması tartışmaları, ABD-Kanada müttefikliğinin çökmesi, AB'nin Kanada'da imtiyazlı ortaklık önermesi, tırmanan ticaret savaşları, İsrail'in Doğu Kudüs'ü Batı Şeria'dan ayırma planı, Gazze ve Lübnan'da süren katliamları, Afrika kıtasındaki liman ve enerji kaynaklarına dair emperyalist rekabet, Kuzey Kore'nin balistik füze denemeleri, iklim değişikliği çığlığına sağır kalan iki yüzlü dünya da eklenebilir!Soru: