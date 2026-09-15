Yapay devlet, süper zekâ... Ve insanlığın geleceği!

İstiyorum ki Meclis yeni yasama dönemine (1 Ekim'de) başlayıncaya kadar Türkiye'miz içinoluşsun. Sosyal medya kartellerindeki düzenin perde arkası biraz görülsün. Algoritma dünyası bir nebze olsun keşfedilsin. Profesyonelce kurgulanmış reklâm tekellerinin, milli medya aleyhine işleyen ve artık dayanılmaz hale gelen yöntemleri açığa çıksın.çocukları ve gençleri nasıl bağımlı hale getirdiği sorgulansın. Ve nihayet...kaynaklı risklere dair farkındalık pekişsin.Birbirinden farklı gibi gözükse de aynı düzlemde buluşan çarpıcı konuları ve küresel düzeydeki yansımalarını ele almayı amaçlıyorum.Önce, sosyal medya ve yapay zekâ araçlarının siyasi alana etkisini gözler önüne seren iki örnek vermek istiyorum:aşırı sağcıAlmanya için Alternatif Partisi)'nin hızlı yükselişi karşısında "dedikten sonra şu müthiş değerlendirmeyi paylaştı:Demokratik partilerdiyerek bu güncel gelişmeyi görmezden gelemez. Bununla yüzleşmeli ve insanları bulundukları yerde yakalamalıyız!Genel merkezlerden hazırlanan tek tip seçim sloganları ve geleneksel kamu yayıncılığı artık tüm kitlelere ulaşmada yetersiz kalıyor.İnsanlar," Bunu bilerek hareket etmeliyiz.Trump, sosyal medyayı kullanma konusunda usta. Yapay zekâ ise kapasitesini daha da artırdı. Trump yakın zamanda, art arda yapay zekâ tarafından üretilmiş görüntüler paylaştı.bir görüntü.ın yanında at üzerinde Trump. Ve Amerikan bayrağı fotoğrafıylayazısı... Burada, yapay zekâ içeriklerinin doğruluğundan ziyade Trump'ın, yarattığı suni tartışma dalgası sayesinde sosyal medya algoritmalarını peşinden sürüklediği, seçmen tabanını dinamik tuttuğu çok açık.

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Gelelimmeselesine... Harvard Üniversitesi Amerikan tarihi ve hukuk profesörübu yıl yayımlanan(Yapay Devletin Yükselişi ve Düşüşü) başlıklı kitabında, yeni dünya düzeninin risklerine işaret ediyor.liberal, demokratik ulus-devletin yerini almakta olduğu uyarısında bulunuyor ve soruyor:Bu Yapay Devlet öylesine bir yapı ki...Siyaset, malûm şirketlerin dijital altyapısına göbekten bağlanıyor!Siyasi iletişim algoritmalar tarafından manipüle ediliyor.Vatandaşlıkindirgeniyor!

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Şimdi, biraz da AB'ye odaklanalım... 2018 yılından bu yana uygulanan kişisel verilerin korunmasına ilişkindiyor ki...Hollanda Veri Koruma Otoritesi,para cezası kesti. Nedeni,idi!Soruşturma, bu ulaşım sisteminin dışına çıkarılan 171 Fransız sürücünün bir insan hakları örgütüne başvurmasıyla başladı. Yapay zekâ uygulamasının bireyler üzerinde sonuçlar doğuran kararları tek başına aldığı anlaşıldı!Yapay zekâ güvenlik uzmanları son günlerdegibi dev şirketlerden istifa ederken, ticari rekabet uğruna kontrol edilemez birüretilmekte olduğuna dikkati çekti. Süper Zekânın, insanlığın sonunu getirebilecek hızda ve önlemsiz şekilde geliştirildiğini vurguladı. Nitekim Anthrophic yönetimi de düzenleyici ve denetleyici mekanizma kuruluncaya kadarteklif etti. Başkan Trump ise Çin'le yarışta geri kalınmaması için gaza basılmasından yana!!!