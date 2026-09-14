Dijital tehditlerden çocuklarımızı koruyacağız

Türkiye, "dijital bağımlılık, sanal ekran ekonomisi ve sosyal medyadaki yapay güzellik algısı" ile mücadele seferberliği başlatıyor. Çocukların, dijital dünyanın tehditlerinden korunması için konu, önümüzdeki hafta başlayacak BM Zirvesi'nde de gündem yapılacak. Devlet korumasındaki Suriyeli çocukların aileleriyle buluşma programı sonrasında Şam'dan dönerken uçakta sohbet ettiğimiz Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "çocuk, aile, gençler, yaşlı bakımı, sosyal koruma reçeteleri" hakkında şu değerlendirmeleri yaptı.

RİSKLERE KARŞI ÖNLEM

Sosyal medya platformlarının kaydırma özellikleri ve yapay zeka algoritmaları çocuklarda sanal ekran ekonomisi yaratarak uykuyu bozuyor, depresyon ve kaygıyı tetikliyor.

Çocuklarımızın konsantrasyonu yüzde 48 oranında düşüyor.

Çocuklarımız sosyal medyada günlük ortalama 3.5 saatten fazla vakit geçiriyor.

Çocuklar, ekran başında kaldıkları sürenin farkında bile olmayıp bunu inkâr etme eğilimi gösteriyor.

Türkiye olarak çocuklarımız için, e-devlet üzerinden giriş öngören, veri paylaşımı yapmayan kontrollü ve güvenli bir yönetmelik hazırlıyoruz.

Dijital ayak izi konusunda yeterli farkındalığın olmaması büyük bir risk.

'AİLELER BAŞ EDEMİYOR'

Ailelerin, çocukların dijital kullanımıyla baş edemeyip devlet koruması talep ettiği durumlarla karşılaşabiliyoruz!

Roblox ve Discord gibi platformlara yönelik mahkeme kararlarıyla erişim engelleri getirildi.

Bu oyunlarla ilgili yeni bir yönetmelik çıkarmayı ve 15-18 yaş grubuna yönelik içeriklerin ayrıştırılmasını planlıyoruz.

FARKINDALIK OLUŞTURACAĞIZ

KADEM ile ortaklaşa 21-22 Kasım'da "Kadın ve Adalet Zirvesi" düzenliyoruz. Ana temamız "Kurgulanmış Güzellikler" olacak.

Bu zirve ile sosyal medyada sunulan yapay ve idealize edilmiş güzellik algılarına karşı farkındalık oluşturmayı hedefliyoruz.



ÇOCUKLU AİLELER VE GENÇLERE ÖNCELİK



Bakanlık olarak 18-29 yaş arasındaki 120 bin çiftimizi evlendirdik, bu çiftlerimizden 19 bine yakın bebek dünyaya geldi ve toplamda 25 milyar lira doğum yardımı yaptık.

Gençlerimizi desteklemek amacıyla evlilik kredisinden yararlananlara İŞKUR'da öncelik tanıyacağız.

Yeni yapılan sosyal veya kiralık konutlarda 18-29 yaş arası gençlerimiz ile çocuklu ailelere öncelik vereceğiz.

Genç nesillerde aile yapısının ve kardeş sayısının azalmasıyla birlikte kardeşsiz bir topluma doğru gidiyoruz. Bu durum, ilerleyen yaşlarda yalnızlık ve bakım ekonomisi açısından büyük bir tehlike oluşturuyor.

Toplumdaki alışkanlıkların değişmesi ve yalnızlaşma nedeniyle huzurevi talepleri arttı.

Eskiden birini huzurevine yerleştirmek yadırganırken artık normalleşiyor.

Türkiye'de tek başına yaşayan 65 yaş üstü 1,8 milyon vatandaşımız var.

Özellikle yaşlanan nüfusumuzun olduğu illerde şu ana kadar 43 adet gündüz aktif yaşam merkezi açtık.

Hiçbir şey şefkatin ve sağlıklı bir aile sıcaklığının yerini tutamaz. Mümkün olan durumlarda şartlarını iyileştirerek çocuklarımızı yeniden aileleriyle buluşturuyoruz. Önceliğimiz aile odaklı hizmetler. Koruyucu aile ve evlat edinmeyi de teşvik ediyoruz.

Suriyeli yetkililerle görüşmelerimizde, kadın, çocuk, aile ve engellilik alanlarında Türkiye'nin tecrübelerini paylaşmaya hazır olduğumuzu belirttim.

Esad döneminde yaşanan kayıp vakaları nedeniyle çekimser kalsalar da sistemimizi anlatınca Suriye'de terk edilmiş bebekleri koruyucu ailelere vermeye başladılar. Sn. Emine Erdoğan'ın himayesinde yürüttüğümüz koruyucu aile modelimizi örnek olarak uyguluyorlar.