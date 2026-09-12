Ayrılık da hüzünlü, Şam’da kavuşma da...
"İki damla gözyaşı..."
Aslında her şeyi özetliyordu.
Gümüşhane-Trabzon-AnkaraŞam... 3'ü kız, 5 kardeş "babası ile buluşmak" için büyük bir hayat yolculuğuna çıkmışlardı. 4 ila 14 yaşları arasındalar. Abla biraz Arapça biliyor, küçükler sadece Türkçe konuşabiliyor...
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türk milletine ve Türkiye Cumhuriyeti'ne emanet Suriyeli çocukların "eve dönüşlerine" tanıklık etmemizi önerdiğinde fazla düşünmeden "evet" dedim.
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Savaşın başladığı yıllardan sonra ilk kez geldiğim Şam, 8 Aralık Halk Devrimi'nden bugüne, hızla toparlanmaya başlamış. Geçen seneye kadar günde 1 saat elektrik verilebilen Şam, şimdilerde 12 saat elektriğe kavuşmuş. Ama... Hemen her binanın çatısına güneş panelleri kurulmuş. Şehir her manada aydınlanma dönemine girmiş. Havalimanı ile şehir merkezi arasındaki protokol yolu Katar finansmanı ile tamamlanmış.
Emevi Camii ise eski ihtişamına kavuşmuş. Cuma Namazı'nda tıklım tıklım dolan Cami'de, AYYILDIZ rozetimizi görenler, bize muhteşem ev sahipliği yaptılar.
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Dün, Türkiye'den gelen 7 çocuk önce Suriye devletine, ardından ailelerine teslim edildi.
Bakan Göktaş, savaşların en büyük mağdurlarının kadınlar ve çocuklar olduğunu vurguladı ve "Bir çocuğun en çok ihtiyaç duyduğu şey sevgi dolu aile ortamıdır. Bağları bulunan Suriyeli çocukların ailelerine kavuşmalarını hedefliyoruz" dedi.
Suriye Aile Bakanı Hint ise kapsayıcı bir mesaj verdi:
"Artık onların iki annesi, iki ailesi, iki ülkesi var."
Ama yine de bir büyük kavuşmanın, çok daha büyük ayrılığa, hüzne dönüşmesi karşısında insan tuhaf hislerle doluyor. Öyle ki... Uçakta bizimle yolculuk yapan kardeşlerin ablası, Aile Bakanımız Mahinur hanıma sarılırken, "Yine geleceksin değil mi?" diye sorduğunda insan, ayrılığa üzülse mi, babasına/memleketine kavuştuğuna sevinse mi bilemiyor!
***Ve Melody Life Center... 1970'li yıllarda inşa edilen devlet destekli yetimhaneye girdiğimizde adeta "Hayatın Çoklu Melodisi" ile karşılaşıyoruz. Dram da sevinç de iç içe. Meslektaşımız Sena Alkan, annelik duygusu ile hemen küçük bir çocuğu kucağına alıp, uyutmaya çalışıyor. Eli de boş gelmemiş. Renkli çıkartmalar, çikolatalar dağıtıyor. O sırada duvardaki yazı dikkatimizi çekiyor.
"Allah benimle... Allah beni görüyor... Allah bana şahittir!"
Bugün Suriye'ye gittiğinizde Türk Devletinin büyüklüğüne, Türk milletinin "ensar kimliğinin" gücüne ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın tabana yansıyan küresel liderliğine şahit oluyorsunuz.
O halde yazımızı şöyle noktalayalım:
"Allah kimseyi öksüz, yetim ve bilhassa vatansız bırakmasın!"