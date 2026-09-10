Türkiye Dijital İçerik Uzlaşması

Sosyal medya âleminde oyun kurucular o kadar esnek ve hızlı hareket ediyorlar ki... Biz daha Türkiye'de milli medya ve sürdürülebilirliği adına nasıl bir hukuki çerçeve çizeceğimizi düşünürken, dijital merkezler yeni kararlar alıyorlar. Bu konuyu biraz sonra detaylandıracağım. Ancak asli meselemiz, yerli medyanın geleceği için telif hakkı ve reklam pastasının düzenlemesiyle ilgili.Milli/Yerli MedyaGazeteci/ TelevizyoncuHaber/Özgün İçerikGoogle AramasıFacebook-Youtube- Instagram-X HesabıKullanıcıReklâmAlgoritma/VeriMüşteri HedeflemeReklâm Geliri...Gazete haber yayımlıyorGoogle araması yapılıyorArama Motoru bir sonuç üretiyorKullanıcılara, ilgi alanlarına göre özelleştirilmiş içerik sunuluyorGoogle tarafından haber/içerik akışına seçilenler, milyonlarca mobil kullanıcıya ulaştırılıyorİçerik, Youtube kısa videosuna dönüştürülüyorInstagram/Facebook'ta paylaşılıyorTik Tok'ta yeniden/yenilenerek kullanılıyorTüm bu süreçler yapay zekâ sistemlerince kodlanıyor.Kullanıcı davranışı, tercihleri, ekran süresi vb. çıktılar, firmalara pazarlanıyor ve reklâm geliri trafiği sosyal medya ağlarına yöneliyor!Yani... Yerli medyanın öz değeri olan haber/fotoğraf/video/grafik, info-grafik dijital ticari hizmetlerde kullanılıyorsa burada birgerekiyor.İçeriği bedelsiz alıp, şekillendiriyorİçeriğin trafiğini kontrol ediyorAlgoritmayı gizli bilgi olarak elinde tutuyorReklâm ölçümü yapıyorReklâmı satıyor!Peki,Yasal çerçeve çizilinceye kadar, hatta o yasaya esas olmak üzere,hazırlanıp, sosyal medya şirketleri görüşmeye davet edilebilir. Buradaesas alınabilir. Sosyal medya platformlarına, yararlandıkları özgün içeriklerin sürdürülebilirliğinin önemi anlatılabilir.Elbette kolay değil. Ellerindeki maddi gücü ve yazılım tekelini kaybetmek istemeyecek, belki de masaya bile gelmekten imtina edeceklerdir. Ama ne olursa olsun...Ki dünya örnekleri de (AB, Avustralya, Kanada, Fransa, İtalya) bunu teyit etmektedir.Türkiye'deki özel haber ve orijinal içerik üreticileriyle ticari lisans anlaşması yapılmasıÖlçeğine göre büyüklerle yerel yayıncılara dönük ödeme programları oluşturulmasıİçerik kullanımının ekonomik değerinin hesaplanabilmesi için doğru veriler sağlanması,Platformların ölçüm metodolojisinin bağımsız denetime açılmasıVe yapay zekâ sistemlerinde kullanılan Türkiye kaynaklı içerikler için ayrı bir mekanizma kurulması müzakere edilebilir.

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Yazımızı, en baştaki konuya değinerek noktalayalım.Eskiden gösterim veya yanıt sayısını önemseyen sosyal ağlar; yalan haberlerin yayılmasına, sansasyonel tartışmalara yol açıyor veya alet oluyordu. Bu durum A (+) ratingle reklâm veren kurumsal firmalarda itibar kaybı endişesi yaratıyordu. Şimdi, bilgi kirliliğinin temizlenmesi ve kalitesizliğin ayıklanması suretiyle büyük markaların ve reklâm verenlerin yeniden ve yoğun şekilde platformlarla buluşması öngörülüyor.